スイス代表MFヨハン・マンザンビが、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦の2ゴールを振り返った。18日、国際サッカー連盟（FIFA）が同選手のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が18日に行われ、スイス代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。試合は後半にスコアが動き、71分にスイスが先制。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナが退場者を出したこともあり、最終的にスイスが4－1で勝利を収めた。

先制弾を含む2ゴールをマークしたマンザンビは今シーズン、所属するフライブルクでブレイク。公式戦47試合出場で7ゴール9アシストをマークし、UEFAヨーロッパリーグの大会最優秀若手選手に輝いた。

この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチにも選出され、マンザンビは「信じられないよ。キャリアで初めての2得点だ。それもW杯の舞台で決めることができた」と20歳らしく喜ぶと、「ファンと家族の前で2得点を挙げることができて、とても嬉しい。今夜は眠れないと思う」と言葉を続けた。

また、スイス代表のムラト・ヤキン監督も、若き才能へ賛辞を送っている。

「素晴らしいスキルを持った明るい選手だ。柔軟な起用にも対応してくれるし、中盤の守備的な役割の方が多いが、ウイングといった攻撃的な位置もこなせる。ストリートあがりで、自由を与える必要があるタイプなんだ。プレッシャーをかけることもでき、ドリブルのスキルも優れ、フィニッシュもできる」

スイス代表は開幕節カタール代表戦を引き分けたものの、第2節ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦で勝利し、勝ち点を「4」に伸ばした。次戦は現地時間24日に行われ、開催国のカナダ代表と対戦する。

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