夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの30代女性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

ペンネーム：おかしだいすき

年代性別：30代女性

同居家族構成：本人のみ

住まいの地域：九州・沖縄地方

職種：技術職（IT・エンジニア・製造技術など）

雇用形態：正社員

勤務年数：10年以上

年収：500万円

現預金：300万円、リスク資産：700万円

◆「夏ボーナスは50万円と予想」

今回の投稿者は、正社員としてIT企業でシステムエンジニアとして働く、おかしだいすきさん。

2026年の夏ボーナスについては「50万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらないと思う」とのことです。

その理由として「毎年微々たる昇給しかなく、基本給をベースとして支給される賞与はあまり変わらないから」と語っています。

ちなみに、直近の夏ボーナスの推移は「2025年は50万円、2024年は45万円」とあります。

◆「残業が少なく仕事の負担が軽いので、ボーナス額に納得している」

今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。

その理由として「近年はあまり残業しておらず、仕事の負担が少ないので妥当だと考えています」とコメント。

また「たまに上司からよい評価がもらえて、ボーナスが基準額より多く支給されるのがうれしい」と語っています。

◆「予算20万円前後で、海外国内問わず旅行に行きたい」

今回のボーナスは旅行に充てる予定とあり、具体的には「予算20万円前後で海外国内問わず旅行に行きたい。昨年初めて1人で海外旅行に行ってみて楽しさに気が付いた。残ったお金は一泊二日くらいのミニ旅行か貯金・投資に使いたい」と語っています。

最後に、「毎年似たような金額なのであまり期待はしていないです。金額が大きく増えたりと、ワクワクするような変化があったら仕事ももっと頑張れるのに」と語られていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部