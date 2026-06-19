着圧レギンスに興味はあるけれど、締め付けが強そう…と躊躇していませんか？私もそうでした！あの人気着圧レギンスブランド『グラマラスパッツ』が、懐かしさと新しさが融合した「ナルミヤキャラクターズ」と初のコラボレーションを実現しました。この夢のコラボは、あなたのセルフケア時間を「可愛い」で彩り、もっと楽しく、もっと前向きなものへと変えてくれるはず。この記事では、限定パッケージや豪華特典、そして「可愛いから履きたい」と思えるその魅力を徹底解説。あなたの着圧デビューを、ときめきいっぱいの体験にしませんか？

ナルミヤ世代歓喜！夢のコラボが実現

「着圧レギンスって、機能性は大切だけど、見た目はちょっと地味…」

そんなイメージをお持ちの方に朗報です！累計販売数約720万枚を誇る人気着圧レギンスブランド 『グラマラスパッツ』 が、なんとあの懐かしくて新しい 「ナルミヤキャラクターズ」 と初のコラボレーションを実現しました。

このニュースを聞いたとき、私は「これは単なるコラボではない、着圧アイテムに対するイメージを大きく変えるきっかけになるぞ！」と直感しました。Y2K・平成リバイバルブームで再注目されるナルミヤキャラクターズのポップな魅力が加わることで、これまで着圧に一歩踏み出せなかった人たちも、「可愛いから試してみたい！」という純粋な気持ちで、セルフケアを始められる予感がします。

一体どんなアイテムが登場するのか、その全貌を深掘りしていきましょう！

なぜ今、このコラボ？「可愛い」が着圧の常識を変える

着圧アイテムに興味はあるけれど、「締め付けが強そう」「上級者向けに見える」「何となく敷居が高い」と感じている方は少なくないはず。私もそうでした。しかし、『グラマラスパッツ』とナルミヤキャラクターズのコラボは、そんな心のバリアを軽々と乗り越える「可愛さ」を提案しています。

この特別企画が生まれた背景には、近年のY2K・平成リバイバルカルチャーの盛り上がりがあります。2000年代に青春を過ごしたミレニアル世代はもちろん、新鮮に感じるZ世代からも熱い支持を受けるナルミヤキャラクターズは、「グラマラスパッツ」の持つポップでポジティブなブランドイメージと見事に合致したと言えるでしょう。

まるで「推し」のグッズを手に入れるような感覚で、毎日のセルフケアをもっと楽しく、もっと自由に彩る。このコラボは、機能性だけでなく、「持っているだけで気分が上がる」「好きな世界観を楽しめる」という心のときめきを大切にしている点が、非常に画期的なアプローチだと感じました。

ときめきが止まらない！限定デザインと豪華特典を見逃すな

今回のコラボでは、『グラマラスパッツ』と『グラマラスパッツ・ビー (ノーストライプ)』の人気モデルがベースとなっています。注目すべきは、その魅力を最大限に引き出す限定デザインと、見逃せない豪華特典の数々です。

Y2Kムード満載の限定パッケージ

ナルミヤキャラクターズのビジュアルが全面にあしらわれたパッケージは、まさにY2Kムード全開！パステルカラーとポップなデザインが施されており、持っているだけでファッションアイテムのような気分を味わえます。

Y2Kムードを詰め込んだ限定デザイン

どのキャラが出るかはお楽しみ！限定アクリルチャーム

商品には、キラキラのラメが輝く限定アクリルチャームがランダムで1種封入されます。全4種の中から、どのキャラクターに出会えるかは開封してからのお楽しみ！大好きなキャラクターと一緒にお出かけしたくなるような、とっておきの特典です。

どれが出るかは開けてからのお楽しみ

ファッションを彩るまとめ買い特典「シューデコセット」

さらに、3着以上のセットを購入すると、限定の「シューデコセット」がもらえます。シューレースとマスコットがセットになった特別仕様で、ベリエちゃんセット（ピンク）とナカムラくんセット（ブルー）の全2種を展開。いつものスニーカーを可愛くデコレーションして、お出かけをもっと楽しくしちゃいましょう！

「好き」をもっと楽しめる限定特典

注意点:

まとめ買い特典は、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定です。

数量限定のため、なくなり次第終了となりますので、お早めに！

品質はそのまま！いつもの『グラマラスパッツ』機能

「可愛いのは嬉しいけど、肝心の機能性は？」と心配になった方もご安心ください。今回のコラボ商品は、限定パッケージと特典のみが特別仕様となっており、レギンス本体の着圧設計・補整構造は通常商品と全く同じです。

長年多くのユーザーに支持されてきた『グラマラスパッツ』の高品質な機能性はそのままに、「可愛い」をきっかけに、より気軽に、そして楽しく着圧アイテムを体験できる企画となっています。

人気の着圧設計はそのままに、特別デザインで展開

あなたの「なりたい」を叶えるラインナップ

今回のコラボ対象は、『グラマラスパッツ』の人気モデル3種類です。それぞれの特徴と価格を見ていきましょう。

グラマラスパッツ（通常モデルベース）

人気No.1モデル。足首からお腹周りまでをすっぽり覆うハイウエスト仕様。独自開発の「6つのアプローチ設計」で、くびれ、お腹、骨盤、ヒップ、太もも、ふくらはぎを1枚でしっかりカバー。着圧と補整を兼ね備えた定番商品です。S-M / M-L / L-LL / PLUS

単品：4,389円

3着 シューデコ付きセット：13,068円

5＋1着 シューデコ付きセット：21,978円

※セット購入で1着あたりがかなりお得になり、さらにシューデコもついてくるので、日常使いする方にはセットが断然おすすめです！

グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ

着圧初心者にも取り入れやすいミドルウエスト仕様。しっかりとした補整感と強着圧でメリハリのあるボディラインを演出しつつ、ノーストライプデザインなので、普段の「脚魅せファッション」にも響きにくいのが魅力です。M-L / L-LL

単品：2,970円

3着シューデコ付きセット：8,778円

5＋1着シューデコ付きセット：14,078円

※グラマラスパッツに比べてお手頃価格で、こちらもセット購入がお得です。

グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ

気になる部分をすっきり整えたい方向けの強着圧ガードルタイプ。独自のシークレットカバー設計で、お腹、下腹部、ヒップ、太ももをしっかりカバー。ノーストライプデザインで洋服に響きにくく、デイリーユースにぴったりです。M-L / L-LL

単品：2,750円

3着シューデコ付きセット：7,679円

5＋1着シューデコ付きセット：12,982円

※ガードルタイプも、セットで手に入れるとコスパが良く、特典も付いてくるので見逃せません。

見逃し厳禁！販売情報と購入アドバイス

この特別なコラボアイテム、どこで手に入るのでしょうか？

「欲しい！」と思ったら、まずはQoo10での先行発売をチェックするか、一般発売日に公式オンラインストアを訪れてみましょう。数量限定の特典もあるので、早めの行動が吉ですよ！

※販売スケジュールは変更となる可能性がありますので、ご注意ください。

『グラマラスパッツ』とナルミヤキャラクターズの世界観

今回のコラボレーションは、両ブランドの魅力が最大限に引き出された企画だと感じます。

株式会社YB-LAB.：『グラマラスパッツ』の軌跡

『グラマラスパッツ』を展開する株式会社YB-LAB.は、「なりたい自分に近づくためのセルフケア習慣」をテーマに、機能性はもちろん、着け心地やデザイン性にもこだわった商品づくりを追求しています。なんと、企画力や商品デザインが評価され、グッドデザイン賞を2年連続で受賞している実力派メーカーなんです。

着圧アイテムだけでなく、温活やUVケア製品など、日常に寄り添う商品を幅広く展開しており、ユーザーの「少しでも前向きな気持ちになれる」瞬間を大切にしています。

ナルミヤキャラクターズ：懐かしくて新しいアイコンたち

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。Y2K・平成リバイバルブームに乗って、再び注目を集めています。

ナルミヤキャラクターズについて

これらのキャラクターたちを通じて、日々のセルフケアが「頑張るもの」ではなく、「好きだから続けられるもの」へと変化する。今回のコラボは、そんなポジティブなメッセージを私たちに届けてくれています。

まとめ：「可愛い」から始まる新しいセルフケア習慣

今回の『グラマラスパッツ』とナルミヤキャラクターズのコラボは、「可愛い」をきっかけに、着圧アイテムへの新しい扉を開いてくれる素晴らしい企画です。

「可愛いから履いてみたい！」という純粋な気持ちから始まる新しいセルフケア習慣。

あなたもこの機会に、機能性とデザイン性を兼ね備えた特別なグラマラスパッツで、毎日のボディケアにときめきをプラスしてみませんか？

きっと、鏡を見るのがもっと楽しくなるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。