イングランドサッカー協会（FA）は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループL第1節クロアチア代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーを発表した。

欧州予選を8戦全勝22得点無失点で首位通過したイングランド代表は、8大会連続17回目の本大会出場。ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル監督の下、自国開催となった1966年大会以来となる60年ぶり2度目の頂点を目指す。

本大会直前のテストマッチでは、ニュージーランド代表に1－0、コスタリカ代表に3－0とそれぞれ完封勝利を収めて本大会に乗り込む。グループステージではクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同組のグループL。初戦はクロアチア代表戦となり、グループステージ屈指の強豪対決が実現した。

日本時間18日5時にキックオフを控え、イングランド代表のスタメンが発表。現地時間10日に行われたコスタリカ代表との親善試合からメンバー変更はなく、GKはジョーダン・ピックフォードが務める。DFラインは右から、リース・ジェームズ、エズリ・コンサ、ジョン・ストーンズ、ニコ・オライリーが並ぶ。中盤3列目はデクラン・ライスとエリオット・アンダーソンがコンビを組み、その前にジュード・べリンガムが入る。両翼は右にノニ・マドゥエケ、左にアンソニー・ゴードン。最前線にハリー・ケインが起用された。

イングランド代表のスタメンは以下の通り。

▼GK

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

▼DF

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

デクラン・ライス（アーセナル）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）

▼FW

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル→バルセロナ/スペイン）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）