日本代表は15日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。

14日に行われたオランダ代表戦は、中村敬斗と鎌田大地の得点で2-2のドロー決着。試合後は開催地のダラスに後泊せず、同日夜にチームベースキャンプ地のナッシュビルへ戻った。15日はU－19日本代表とのトレーニングマッチをが行われ、以下の16名の選手が出場予定。冒頭のウォーミングアップ部分のみ公開され、トレーニングマッチは非公開で行われた。

U-19日本代表トレーニングマッチ参加選手：早川友基、大迫敬介、長友佑都、板倉滉、冨安健洋、瀬古歩夢、菅原由勢、鈴木淳之介、伊東純也、小川航基、田中碧、町野修斗、鈴木唯人、塩貝健人、後藤啓介、吉田麻也（サポートプレーヤー）

オランダ戦に先発した選手たちはリカバリーメニューで調整。鎌田、中村、鈴木彩艶、渡辺剛、前田大然、佐野海舟の6名は和やかな雰囲気でテックボールを楽しんでいた。南野拓実はトレーナーと個別でリハビリメニューに取り組んだ。

チュニジアとのグループステージ第2戦は、6月21日（日）日本時間13時キックオフ。日本テレビ系列、NHKBSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド