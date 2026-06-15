ドイツ代表が『FIFAワールドカップ2026』のグループステージ第1節でキュラソー代表と対戦し、7－1というスコアで大勝。この結果、ワールドカップ（W杯）での通算ゴール数（西ドイツ時代を含む）が「239」となり、ブラジルの「238」ゴールを抜いて“現時点”でのW杯最多得点国となっている。

また、データサイトの『OPTA』によれば、長年に渡るW杯の歴史において、100ゴール以上を記録しているのは現状7カ国で、通算200ゴールを超えているのはドイツとブラジルの2カ国のみ。なお、ドイツはこれまでに113試合、ブラジルは115試合を戦っているとのこと。ドイツの1試合平均得点数は「2.12」で、ブラジルは「2.07」。1試合の平均得点数が2点を超えているのは、前述のドイツとブラジルに、ハンガリー「2.72」を加えた3カ国のみとなっている。

▼ W杯史上の歴代最多得点国（※100ゴール以上）

1. ドイツ代表（239得点／113試合）

2. ブラジル代表（238得点／115試合）

3. アルゼンチン代表（152得点／88試合）

4. フランス代表（136得点／73試合）

5. イタリア代表（128得点／83試合）

6. スペイン代表（108得点／67試合）

7. イングランド代表（104得点／74合）

【画像】ドイツが王国ブラジルを超えて首位に！