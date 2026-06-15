老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、お金がなくても老後を楽しく過ごす方法について解説します。

◆Q：年金だけの生活です。お金をかけずに老後を楽しく過ごす方法はありますか？

「年金生活をしています。物価高もあり、趣味や旅行にお金をかける余裕はありません。お金がなくても老後を楽しく過ごす方法はあるのでしょうか？」（匿名）

◆A：お金をかけなくても、人とのつながりや日々の楽しみがあれば充実した老後を過ごせます

「老後を楽しく過ごすにはお金が必要」と思われがちですが、実際には必ずしもそうとは限りません。もちろん生活に必要なお金は大切ですが、お金をあまりかけなくても毎日を楽しんでいる人はたくさんいます。そうした人たちに共通しているのは、「人とのつながり」「日々の楽しみ」「自分の役割」を持っていることです。

例えば、毎朝散歩に出て顔なじみとあいさつを交わしたり、図書館で本を借りたり、公民館の講座や地域のサークルに参加したりするだけでも生活に張り合いが生まれます。また、料理や家庭菜園、手芸などを趣味として楽しむ人もいます。お金をかけなくても、「今日は何を作ろう」「野菜が育った」といった小さな楽しみが日々の充実感につながります。

さらに、地域活動やボランティアなどで誰かの役に立つ機会があると、「自分はまだ必要とされている」という実感を持ちやすくなります。

老後の不安は、お金だけが原因ではありません。仕事を辞めた後の孤独感や、社会とのつながりが減ることに悩む人も少なくありません。

だからこそ、お金を使うことよりも、「外に出る習慣を持つ」「人と話す機会をつくる」「好きなことを続ける」といったことが、老後を楽しく過ごすコツといえるでしょう。

お金をかけない生活は、決して我慢ばかりの生活ではありません。身近な楽しみを見つけながら、自分なりのペースで毎日を過ごしていくことが、充実した老後につながるのではないでしょうか。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部