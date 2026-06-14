今日の運勢 6月15日（月）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月15日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月15日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？自分のペースで過ごせる一日に。行きたいと思った場所へ出かけ、食べたかったものを食べる。自由気ままに行動することで、疲れていた心も回復することでしょう。夏に向けて買い物をするのもおすすめ。欲しかった情報が手に入りそう。人づてに良い知らせを聞く場合もあるでしょう。知らなかったことを知ることで、あなた自身のモチベーションも高くなるようです。ヘアメイクを変えるとさらに運気アップ！これまで興味がなかったことに関心を抱くなど、転機が訪れそうです。勉強する意欲もわいてくるようなので、好きなことや興味があることに対して真っ直ぐに突き進むとよいでしょう。自分の強みを再確認できそう。長所を周りのためにも自分のためにも活かしていけるようにすると◎。たとえ足を引っ張る人がいても気にしないこと。相手よりも精神的に大人になることが大切なようです。これまでの価値観や考えが変わるきっかけになるようなことが起こりそう。現状から抜け出す流れができるため、ちょっとしんどい場合もあるかもしれませんが、覚悟を決めて行動すると、とてもスッキリするようです。交友関係を大切にしていくと、上手くいきやすいようです。コミュニティなどに参加するのも◎誰かが困っているときはすかさず手を貸すようにしてみて。持ちつ持たれつの関係で絆も深まるようです。自分の生活リズムを優先するようにしましょう。何でも引き受けようとすると、自分がパンクしてしまうかも。「ここまで」という線引きをしっかりおこないましょう。気分転換に有酸素運動をすると◎。心のモヤモヤが解消されて楽しく過ごせるようです。今まで苦手に感じていたこともなんだか面白く感じるかも。色々な人たちと話していると、自分の考えも深まることでしょう。多方面に興味がわくようですが、やってみたい気持ちはあっても環境などが整わずにモヤモヤしてしまいそう……。なかなか実行できない場合は、他の手段などを探ってみると良いでしょう。何事も「楽しむ」気持ちを持つと良いでしょう。始める前から心配するよりは、やりながら学んでいく姿勢でいると◎。自分の内面を見直してみると、まだまだ頑張れることがありそうです。目に見えない世界や心の領域を大切にしてみましょう。深くリラックスすると、本当にやってみたかったことや次に行うと良いことなどが見えてくるかも。芸能や芸術面を磨いていくのも◎安らげる時間を持つことや、居心地の良い空間作りを行ってみて。ときにはゆっくり休むことも大切なようです。休息を取りながら好きなことを行っていると、アイデアなども思いつくようです。慎重さや不安に意識が向きやすかった流れから、少しずつ前向きなエネルギーが戻ってきそうです。完璧を求めるよりも、「楽しそう」「やってみたい」という気持ちを大切に。喜びや希望を分かち合うことで、新たな可能性と素敵なご縁が広がるでしょう。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/