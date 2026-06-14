スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール→トッテナム・ホットスパー／イングランド）が、FIFAワールドカップ2026で勝利を収めた喜びを口にした。

FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、スコットランド代表はハイチ代表と対戦。29分にこぼれ球に反応したジョン・マッギンが左足を振り抜くと、シュートは相手DFに当たってコースが変わりながらネットを揺らし、これが決勝点となり、1－0で勝利を収めた。

スコットランド代表にとっては、1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目の出場となったなか、1990年大会でスウェーデン代表を破って以来、W杯では36年ぶりの白星となった。

28年ぶりのW杯出場で白星スタートを飾った試合後、フル出場したロバートソンは『BBC』で「最高の気分だ。選手たちは今日、夢を叶えたんだ」と歓喜しながら、次のように続けた。

「本当に長い間待ちわびていた日だ。故郷のファンが夜遅くまで起きていたことを考えると、どんな気持ちだったかは想像もつかない。ピッチに出て、みんなで国歌を歌えたことは、本当に特別な瞬間だった。そして、その後に勝利を収めることができた。これ以上の喜びはない」

「重要な勝ち点3を獲得できた。もちろん、みんなが僕たちの勝利を期待していたけど、実際にそれを成し遂げなければならなかった。この試合に勝つことは非常に重要だったし、勝てて本当に嬉しい」

「一番大きかったことは得点した後も失点する気配が全くなかったことだ。これは必死に守備をしていた選手一人ひとりの功績だ。守備面で本当に良いプレーができた。1－0でリードしている時は、まさにこういうプレーが必要なんだ。ワールドカップは世界最大の舞台だ。終盤になると誰もが緊張するものだけど、僕たちはピッチ上でかなりリラックスできていたと思う」

第1節終了時点ではグループC首位スタートとなったスコットランド代表は今後、19日にはモロッコ代表と、24日にはブラジル代表との対戦を予定している。

【ハイライト動画】スコットランド代表がW杯で36年ぶり白星！