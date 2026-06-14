日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。堂安律は重要な初戦を前に、ありのままの自分をさらけ出して悲願達成を狙う。

日本代表は12日の練習後にチャーター便で決戦の地・ダラス入り。遠藤航の離脱に伴い追加招集された町野修斗も現地で合流。翌日に控える重要な初戦に向けて万全の準備を進めている。

2大会連続の大舞台でのプレーを間近に控えるなか、チームの中心を担う堂安は「ワクワクと少しの緊張と自信満々の自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりだとか、いろんな感情が入り混じってる」と現在の心境を語った。

20代前半で臨んだ前回大会ではそのプレースタイル同様に強気な言葉を発していた堂安だが、今回は“緊張”や“不安”という少し意外なワードも発している。ただ、その言葉の裏には今大会に臨む上での個人・チームの自信と、より目標に近づいているゆえのポジティブな意味があるという。

「素直に自分のその感情を受け入れようとしてるので、4年前の自分だったらおそらく緊張なんて自分は言ってなかったと思います。その緊張する自分を受け入れますし、不安な自分も受け入れるし、それが本当の自分の強さというものを今見せれる時が来たと思うので、人としてもかなり成長した4年間だったと思いますし、本当に集大成だと思うので、死ぬ気でやります」

「（緊張感を感じるのは）逆に、自信があるからかもしれないですね。自信があるからこそ、こうやってこの言葉が日本中に発信されることも恐れてないですし、偽りの自分を見せようとも思ってないですし、本当の堂安をさらけ出して、人間味のあるところを見せながら、最後は堂々と笑って終わりたいと思うので」

オランダ戦に向けては「ノーコメントで（笑）」と言及を避けたものの、大会初戦のポイントを「隙を見せないこと」と語り、「それは森保さんがこの8年間徹底的に僕たちに落とし込んできたところですし、自分たちは凡事徹底を試合中もしっかりやりながら試合に臨みたい」と自分たちらしい姿勢を強調する。

最後に、かねてより“優勝”という言葉を発信してきた27歳MFは「本当に難しいチャレンジなのはわかってますけど、こうやって発言したことに意味があると思ってますし、そのために準備してきたので、まずは初戦を僕たちはまだまだチャレンジャーですし、全然優勝候補の一つにも僕はまだないと思ってるので、だからこそしっかり一戦必勝でやっていきたい」と、一歩ずつ着実にその歩みを進めていく構えだ。

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