JリーグオールスターDAZNカップの3位決定戦が行われ、J1 EASTとJ1 WESTが対戦した。

JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催（3位決定戦は20分制）。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。

J1 EASTとJ1 WESTは準決勝から参戦したが、両チームともに敗戦。3位決定戦で顔をわせることになった。試合は9分にWESTが先制。左CKから中谷進之介が豪快にヘディングシュートを叩き込む。さらに木村勇大がPKを奪取すると、香川真司が決め切り、WESTは2点のリードを奪う。

EASTも負けじと渡邊凌磨が1点を返すと、20分には佐藤龍之介がドリブルで持ち運び、右足を振り抜き同点弾を記録。2－2となり、試合はPK戦へ突入する。

PK戦は一人目からサドンデス制。EASTが4人連続で成功させたのに対し、WESTの4人目香川がパネンカを失敗させてしまい、ここで試合終了。EASTがPK戦を4－3で制した。

【スコア】

J1 EAST 2－2（PK：4－3） J1 WEST

【得点者】

0－1 9分 中谷進之介（J1 WEST）

0－2 13分 香川真司（PK/J1 WEST）

1－2 15分 渡邊凌磨（J1 EAST）

2－2 20分 佐藤龍之介（J1 EAST）

【ゴール動画】佐藤龍之介の豪快ミドル！



