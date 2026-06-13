キルタイムコミュニケーションは、『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！』(原作：林達永／作画：チェ・ミンジ)第2巻の発売を記念して、4話分完全無料キャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で開催している。

■『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！2』

原作：林達永／作画：チェ・ミンジ

発売日：2026年6月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

1巻発売即重版の超人気！『ドローイング』原作者・林達永が贈る、異世界お色気＆バトルファンタジー第2巻！

燃えてしまったダイチの店の修理費を稼ぐため、「白金級」の依頼を求め旅立つダイチとメルティナ、そしてダークエルフのフィオラ。放浪の果てに「伯爵の長男に取り憑いた死霊を退治する」という依頼を受けた三人を待ち受ける人物とは──！？

■『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！』ストーリー

妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。

異世界転生することになった大地は、他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル──「応援」を女神から授けられる。

異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが 「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……!?