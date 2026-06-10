湘南茅ヶ崎 網元料理あさまる

地元で獲れた新鮮な魚介を中心にお刺身、焼き物、煮物、天ぷらなどが揃う「網元料理あさまる」。特に、新鮮な「生しらす」が食べられる店として、大人気のお店です。11:30の開店時間に合わせて訪れても長蛇の列。地元はもちろん、都内から足繁く通う人もいて、平日でも多くのファンで賑わっています。今回は、たくさんの人に愛される名店「網元料理あさまる」をご紹介します。

風情ある建物と旗が目印

瓦屋根が美しい建物と、「あさまる」と書かれた旗が目印の「網元料理あさまる」。到着したら、まずは入り口にある紙に名前を記入して呼ばれるのを待ちましょう。

店舗の前には、古い木製の船が置かれています。船の前にベンチがあるので、座って名前を呼ばれるのを待ちましょう。

店舗脇には小部屋があるので、直射日光を避けたい方は中でも待つことができます。中に入ると、迫力のある大漁旗がお出迎え。

名前を呼ばれたら暖簾をくぐり、いよいよ店内へ。

レジ横には、多くのサインが飾られています。

注目のランチメニュー

たくさんのメニューの中から、地元の方におすすめいただいたメニューを注文しました。

まずは「おすすめ5点丼」2,574円（税込）。この日は、きんめ炙り、カマス、イサキ、ヒラメ、鰹がひとつに。一切れが大きいだけでなく、肉厚で食べ応えがあるんです。スーパーで見かけるお刺身の2~3倍の大きさがあり感動もの。ご飯は白米ですが、＋66円（税込）で酢飯に変更可能です。お昼は、お椀と茶碗蒸しが付いていてお得感たっぷり。

「アジなめろう（ みそたたき ）」1,100円（税込）は、弾力のある新鮮アジと味噌のバランスが絶妙。見た目も豪快な一品です。お酒がすすむこと間違いなしです。

刺身3点盛と天ぷら、サラダとボリューム満点の「日替わりお楽しみ御前」2,200円（税込）です。ご飯とお味噌汁は、1杯ずつおかわり無料というのも嬉しいポイント。

茶碗蒸しは、「しらす」がたっぷり入っていて、スプーンからこぼれ落ちそう。ほどよい塩気が、プルプルの卵と出汁にふんわりと溶け合い優しい味わいに仕上がっています。

ボリューム満点で誰しもが笑顔になってしまう「網元料理あさまる」。魚介好きなら、一度は足を運びたい名店です。駐車場は店舗近くに複数ありますが、土日は特に混み合うので、時間に余裕を持って訪れましょう。「網元料理あさまる」の豪快ランチで、心も体も満足する美味しい時間をお過ごしください。

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