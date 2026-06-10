今日は2026年6月10日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月10日の12星座占いでは、みずがめ座が総合運1位。普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！2位はてんびん座、3位はおひつじ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がしし座といて座、金運がおうし座とおとめ座、仕事運がおひつじ座、健康運がふたご座とてんびん座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。