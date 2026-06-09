







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズのアンドレ・ジャクソンは、9日にZOZOマリンスタジアムで行われる中日ドラゴンズ戦に先発予定。同試合に向けて意気込みを語った。











ジャクソンは球団を通じて「前回の登板は自分なりにしっかりとしたピッチングが出来たので今回もチームに活気がつくように試合を作りたいし、少しでも長い回を投げたいのが一番です」と、前回2日のヤクルト戦で7回無失点に抑えた投球を振り返りながらコメント。



続けて、「交流戦、僕は明日が最後の登板になるかもしれないけど、チームはいい流れになっているので、しっかりと締めたいと思います」と、先発の意気込みを示した。



ジャクソンは昨季まで、2シーズンにわたって横浜DeNAベイスターズの先発ローテーションを務めた右腕。セ・リーグの打者との対戦も豊富であり、経験値を生かした投球で今週もチームを白星スタートに導きたいところ。



ジャクソンは、現在リーグ7位の投球回（62.2）をマーク。先発として試合を作る頼もしさは、リーグが変わっても健在だ。





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