今日は2026年6月9日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月9日の12星座占いでは、みずがめ座が総合運1位。努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。2位はかに座、3位はうお座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がふたご座とみずがめ座、金運がふたご座、いて座、みずがめ座、仕事運がふたご座、みずがめ座、うお座、健康運がやぎ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。