レアル・マドリードがウェストハムに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスに関心を寄せているようだ。7日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

2シーズン連続の無冠という屈辱を味わったレアル・マドリードは現地時間7日に会長選挙を実施し、フロレンティーノ・ペレス現会長が唯一の対抗馬となっていたエンリケ・リケルメ氏を破って再選を果たした。この結果、ペレス会長が公約として掲げていたジョゼ・モウリーニョ監督（現：ベンフィカ）招へいに加え、オランダ代表DFデンゼル・ダンフリース（インテル）、フランス代表DFイブライマ・コナテ（リヴァプール）の獲得が濃厚となっている。

報道によると、『サンティアゴ・ベルナベウ』帰還が確実視されているモウリーニョ監督は、ボックストゥボックス型のMF獲得を希望しており、M・フェルナンデスがターゲットになっているという。現行契約は2030年6月末まで残されているものの、ウェストハムがチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に降格したことで今夏の移籍の可能性が高まったと見られており、マンチェスター・ユナイテッドやパリ・サンジェルマン（PSG）も関心を寄せているようだ。

M・フェルナンデスは2004年生まれの現在21歳。母国の名門スポルティングの下部組織出身で、2022－23シーズンにトップチームデビューを飾り、サウサンプトンを経て昨年夏にウェストハムへ加入した。今シーズンは公式戦38試合出場4ゴール4アシストという成績を残し、3月にはポルトガル代表デビューを飾っている。

なお、ウェストハムは移籍金として9200万ユーロ（約170億円）以上を要求しているようだ。