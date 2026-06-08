徳島ヴォルティスは8日、大谷武文監督が任期満了により退任することを発表した。

現在47歳の大谷監督はメキシコやクロアチアでプレーした経験を持ち、2005年からセレッソ大阪の育成年代でコーチや監督を歴任。高知ユナイテッドSCでのヘッドコーチや監督も務めた後、2021年から徳島でアカデミーダイレクターに就任し、ゲルト・エンゲルス元監督の解任に伴い、今年5月から監督を務めていた。

そして、7日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦をもって9位に終わり、任期満了となった大谷監督は退任が決まったことを受けて、同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「百年構想リーグ最終戦まで、熱いご声援をいただき本当にありがとうございました。私自身、シーズン途中で監督に就任し、急きょ残り5試合を指揮することになりました。その中で、最後まで戦い抜いてくれた選手・スタッフには心から感謝しています。そして、苦しい状況の中でもプロフェッショナルとしての姿勢を貫いてくれたことを誇りに思います」

「また、どんな時もチームを支え続けてくださったファン・サポーターの皆さま、スポンサーの皆さま、そしてクラブに関わるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。チームが連敗を喫している状況で監督を引き受けるにあたり、一つ心に決めたことがありました。それは、選手全員を復活させることです。ピッチに立つ選手だけでなく、リハビリに励む選手も含め、一人残すことなく皆で前を向けるようにとの思いで、この5試合に臨みました」

「最後のホームゲームを2－0で勝利できたことは、チームにとって大きな自信となり、次のシーズンに繋がる一歩になったと感じています。選手たちはこれからオフに入りますが、26－27シーズンに向けて、それぞれが前向きに準備を進めてもらえたらと思います」

「私自身の今後については、これからクラブと話し合って決めますが、短い期間であってもチームとともに戦えたこと、そして皆さまと喜びや悔しさを分かち合えたことに感謝しています。改めまして、今シーズンも温かいご声援をありがとうございました。引き続き26－27シーズンも、徳島ヴォルティスへの熱い応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました」