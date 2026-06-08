川崎フロンターレは8日、関西大学所属のDF髙橋哲也が2027年1月より同クラブに加入することが内定したと発表した。

2005年1月15日生まれで現在21歳の髙橋は東海大学付属大阪仰星高校から関西大学に進学し、現在は大学4年生で2027年に卒業予定となっている。

川崎F加入が内定した髙橋は同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「この度、2027年より川崎フロンターレに加入することになりました、関西大学の髙橋哲也です。これまでどんな時も一番近くで支え続けてくれた家族、私のサッカー人生に関わってくださった指導者の方々をはじめ、スタッフ、チームメイト、そして保護者の皆様、すべての方々に心より感謝申し上げます」

「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、憧れのクラブであり、強さと美しさを兼ね備えた川崎フロンターレという魅力ある素晴らしいクラブでスタートできることを、大変嬉しく、光栄に思います」

「川崎フロンターレの一員となることへの責任と覚悟を胸に、謙虚に、直向きに、そして一日でも早くクラブの勝利に貢献できるよう、これからより一層精進してまいります。川崎フロンターレに関わるすべての皆様、温かいご声援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます」