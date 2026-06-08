ELEMOsは、免許不要で公道走行が可能な特定小型EV四輪の新シリーズ「エレキャリーシリーズ」の先行予約受付を開始した。

エレキャリーシリーズ

同製品は、4月に発売した最上位フラッグシップ「ELEGRAN(エレグラン)シリーズ」のDNAを継承しつつ、まったく異なる方向性を追求した姉妹シリーズ。若々しく親しみやすいデザインに再構築されている。カラーはホワイトとブルーの2色で、バッテリー1基モデル、2基搭載の「MAX」、全天候対応の「SUPER」の計6ラインナップを展開。価格は45万8,000円～66万8,000円。

市場の共通プラットフォームをベースにしながら、独自の改良を加えているのが特徴。人間工学に基づき長時間の走行でも腰への負荷を軽減するよう、背もたれを高めにした。座面と背もたれが自然に体にフィットするため走行時に身体がブレにくく、安定した姿勢を保てるという。

走行時に身体がブレにくいシート

前カゴを廃することで、ヘッドライトが隠れる法違反リスクを解消した積載量120Lの拡張後ろカゴも装備する。足元シート下のスペースには買い物カゴがすっぽり収まり、買い物用途から趣味、仕事まで幅広いシーンで活躍する。

エレキャリー後ろカゴ

27Ahバッテリーを最大2基まで同時接続が可能。2基搭載の「MAX」モデルは、航続距離約130kmという特定小型EV四輪の最長クラスを実現している。

エレキャリー足元のバッテリースペース

走行性能面では、後輪500Wモーターにより勾配30%の坂道を走破するパワーを持つ。坂道発進時に車両の交代を防ぐHSAシステム(坂道発進補助装置)や、自然な乗り心地と高い安全性を生み出す回生ブレーキ、既存より大型化した13インチタイヤと油圧式オイルブレーキを組み合わせている。

8月31日まで、発売を記念して対象モデルが最大4万円引きとなるキャンペーンなどを、公式ストアにて実施している。