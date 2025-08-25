ダイハツ工業は8月25日、免許不要で運転可能な歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」を発売した。メーカー希望小売価格は41万8,000円（消費税非課税）。

e-SNEAKERは、道路交通法上「歩行者」と同じ扱いのため免許不要で乗れる電動四輪。地方部を中心に交通機関の減便・廃止や免許返納者の増加が進む中、アクティブシニアを中心とした幅広い層が、近距離移動で活用することを想定し開発された。

周辺に圧迫感を与えないコンパクトな設計で、自転車とほぼ同じ目線の高さで走行可能。最高速度は6km/hで、シートの高さは身長や好みに応じて3段階（700/630/555ミリ）に調整できる。

目線の高さは自転車と同じくらいの高さ

操作は3ステップの簡単仕様。電源を入れてキーを回し、ブレーキレバーを握った後、アクセルグリップを回して前進する。最高速度はインターフェイス内のスイッチで1～6km/hの6段階から選べる。

四輪と前方バッテリー配置により安定した走行を実現。8インチのフロント大径タイヤとサスペンション構造により、最大7.5cmの段差や最大10cmの溝を乗り越えられる。

溝は最大10cmまで乗り越えられる

走行支援機能として、坂道や旋回時に自動的に減速する速度抑制機能を搭載。傾斜センサーが急な坂道や斜面を検知すると、警告メッセージと警報音で知らせる急斜面検知機能も備える。後退走行時には、後退ブザーと状態表示パネルでの表示により周囲に注意を促す。

脱着式軽量バッテリーと充電器

バッテリーは脱着式のリチウムイオンバッテリーを採用。バッテリーの重さは2.5kgと持ち運びしやすく、家庭用コンセントを使って約2.5時間で充電が完了する。満充電での連続走行距離は12km。盗難防止ロック機能も付属する。

ディーラーオプションとして、3種類のカラー塗装フロント＆リヤカバーや、容量12リットルのバスケット、杖ホルダーなどのアクセサリーも用意する。

同社は2025年大阪・関西万博の「スマートモビリティ万博・パーソナルモビリティ」に協賛し、安全機能を搭載した万博仕様のe-SNEAKERを150台提供。会場での実証結果を今後の開発に反映させ、より良いモビリティ社会の実現に向けた取り組みを進めるとしている。

本製品の生産は本社（池田）工場第2地区で行われ、障がいを持つ人など多様なスタッフが作業できる生産工程で製造される。

車両サイズは全長1,130×全幅645×全高985mm。年間販売目標台数は500台を予定。