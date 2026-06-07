アルゼンチン代表は6日、国際親善試合でホンジュラス代表を2－0で破った。同試合に先発出場し、1ゴール1アシストの活躍を披露したFWラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）が試合後、AFA（アルゼンチンサッカー協会）を通して試合を振り返った。

FIFAワールドカップ2026の初陣を10日後に控えたアルゼンチン代表が、大会共催国のアメリカ合衆国でホンジュラス代表と対戦したゲームは前半終盤の37分、ラウタロ・マルティネスがPKをゴール左下に蹴り込み、アルゼンチン代表が先手を取る。1点をリードして折り返した後半の54分には、ボックス右のスペースでスルーパスを呼び込んだラウタロ・マルティネスが、相手の意表を突くヒールキックでボールを落とし、引き取ったMFジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）が冷静にゴールを陥れる。試合はこのまま2－0でタイムアップを迎え、アルゼンチン代表がFIFAワールドカップ2026前のテストマッチ1戦目を白星で飾った。

試合後、ラウタロ・マルティネスは「個人として、しっかりと準備をしてきた。何よりも、メンタル面の準備をね」と口にする。前回大会のFIFAワールドカップカタール2022で、アルゼンチン代表は9大会ぶり3度目の戴冠を果たしたが、ラウタロ・マルティネス個人としては不完全燃焼のパフォーマンスに終始した。大会開幕直後は先発に名を連ねていたものの、グループステージ第3節のポーランド代表戦からはスタメンを外れ、最終的にはノーゴールで大会が終了。だからこそ、個人として今大会に懸ける思いは強いという。

「カタールでは、個人としては思うような結果を残せなかった。だからこそ、今回は事前準備の段階から、できる限り多くの出場時間を積み重ね、自信を取り戻していきたいと思っている」

「もちろん、トレーニングも重要だ。僕個人だけでなく、チームとしても毎回のトレーニングで全力を尽くせている。この調子で続けていければと思っているよ」

自身2度目のFIFAワールドカップを前に、「このユニフォームを再び身に纏い、ピッチに立ち、チームメイトと共に喜びを分かち合える機会があることをとても嬉しく思っている」とラウタロ・マルティネス。1958年〜1962年大会でブラジル代表が成し遂げて以来、史上3カ国目の大会連覇に向けて、次のように意気込みを明かした。

「カタールで成し遂げたものを守るために戦わなければならない。当然、厳しい戦いになるだろうが、僕はアルゼンチンを可能な限り高い位置に導くために全力を尽くすよ」

【ハイライト動画】ラウタロが1G1Aの活躍、アルゼンチンが勝利