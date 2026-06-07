開幕まで1週間を切ったFIFAワールドカップ2026に、ラ・リーガからは計81選手が出場するとのこと。今大会における最多輩出者クラブは、バルセロナとなったようだ。

まもなく、4年1度の“祭典”が幕を開けようとするなか、ラ・リーガからは計81選手が、この1カ月間において世界で一番熱狂が渦巻く地となる、北アメリカでプレーする。スペイン紙『マルカ』によると、1部に所属する全20クラブのうち18クラブが、少なくとも1人を送り出しているという。今大会最多輩出者クラブはバルセロナで、ペドリやラミン・ヤマルといったスペイン代表組のほか、日本代表と対戦するオランダ代表のフレンキー・デ・ヨングやフランス代表のジュール・クンデ、ブラジル代表のハフィーニャら15人に上っている。

2位にランクインしたのは、アトレティコ・マドリードだ。12人のW杯戦士を輩出したロヒブランコスは、ジュリアーノ・シメオネやフリアン・アルバレスらアルゼンチン代表組が6人と半数を占めた。3位には、クラブ史上初の自国代表が“0人”となったレアル・マドリードが入り、ジュード・ベリンガムやフェデリコ・バルベルデ、ヴィニシウス・ジュニオールやキリアン・エンバペら10人が、各国代表に散らばっている。

そのほか、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の下で“3強崩し”を成し遂げたビジャレアルは、計8選手を7つの代表に輩出する“国際色”が際立っている。日本代表に選出された久保建英を抱えるレアル・ソシエダは、ミケル・オヤルサバルやゴンサロ・ゲデスら5人が本大会へと臨むことに。また、目下昇格プレーオフを戦うカステリョン（スペイン2部）からも、ブライアン・キバンベとアワー・メイビルが選ばれた。対照的に、ヘタフェとアラベスはW杯戦士が0人となったようだ。

なお国籍別の割合は、最多17人のスペイン代表が全体の21パーセントを占め、次点で7人のアルゼンチン代表が8.6パーセント。それに続いて、ガーナ代表、ウルグアイ代表、ポルトガル代表、スイス代表、モロッコ代表が4人で4.9パーセントとなっている。

ラ・リーガから出場する81選手は、以下の通り。

▼バルセロナ（15人）

スペイン：ジョアン・ガルシア、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマル

ブラジル：ハフィーニャ

オランダ：フレンキー・デ・ヨング

エジプト：ハムザ・アブデルカリム

フランス：ジュール・クンデ

ポルトガル：ジョアン・カンセロ

イングランド：マーカス・ラッシュフォード

ウルグアイ：ロナルド・アラウホ

▼アトレティコ・マドリード（12人）

アルゼンチン：フアン・ムッソ、ナウエル・モリーナ、チアゴ・アルマダ、ジュリアーノ・シメオネ、ニコ・ゴンサレス、フリアン・アルバレス

スペイン：マルク・プビル、マルコス・ジョレンテ、アレックス・バエナ

ノルウェー：アレクサンダー・セルロート

メキシコ：オベド・バルガス

ウルグアイ：ホセ・マリア・ヒメネス

▼レアル・マドリード（10人）

フランス：オーレリアン・チュアメニ、キリアン・エンバペ

ブラジル：ヴィニシウス・ジュニオール

モロッコ：ブラヒム・ディアス

トルコ：アルダ・ギュレル

ドイツ：アントニオ・リュディガー

オーストリア：ダヴィド・アラバ

イングランド：ジュード・ベリンガム

ウルグアイ：フェデリコ・バルベルデ

ベルギー：ティボー・クルトワ

▼ビジャレアル（8人）

カナダ：タジョン・ブキャナン、タニ・オルワセイ

アメリカ：アレックス・フリーマン

コートジボワール：ニコラ・ぺぺ

カーボベルデ：ローガン・コスタ

セネガル：パペ・ゲイエ

ポルトガル：レナト・ヴェイガ

ガーナ：トーマス・パルティ

▼ベティス（7人）

モロッコ：ソフィアン・アムラバト、アブデ・エザルズーリ

スイス：リカルド・ロドリゲス

アルゼンチン：ジオヴァニ・ロ・チェルソ

コロンビア：クチョ・フェルナンデス

DRコンゴ：セドリック・バカンブ

メキシコ：アルバロ・フィダルゴ

▼レアル・ソシエダ（5人）

クロアチア：ドゥイェ・チャレタ・ツァル、ルカ・スチッチ

スペイン：ミケル・オヤルサバル

日本：久保建英

ポルトガル：ゴンサロ・ゲデス

▼アスレティック・ビルバオ（4人）

スペイン：ウナイ・シモン、アイメリク・ラポルテ、ニコ・ウィリアムズ

ガーナ：イニャキ・ウィリアムズ

▼オビエド（3人）

エジプト：ハイセム・ハッサン

ウルグアイ：フェデリコ・ビニャス

ガーナ：クワシ・シボ

▼セビージャ（3人）

スイス：ジブリル・ソウ、ルベン・バルガス

ノルウェー：エルヤン・ニーラン

▼セルタ（2人）

スペイン：ボルハ・イグレシアス

スウェーデン：カール・スタルフェルト

▼ラージョ・バジェカーノ（2人）

セネガル：パテ・シス

ガーナ：アブドゥル・ムミン

▼ジローナ（2人）

モロッコ：アゼディン・ウナヒ

ベルギー：アクセル・ヴィツェル

▼オサスナ（2人）

スペイン：ビクトル・ムニョス

クロアチア：アンテ・ブディミル

▼マジョルカ（2人）

コロンビア：ホアン・モヒカ

ポルトガル：サム・コスタ

▼バレンシア（1人）

スイス：エライ・キュマルト

▼エスパニョール（1人）

DRコンゴ：シャルル・ピッケル

▼エルチェ（1人）

オーストリア：ダヴィド・アッフェングルーバー

▼レバンテ（1人）

オーストラリア：マシュー・ライアン