7日、明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド・第2戦の7試合が各地で行われた。

“秋春制”元年となる2026－27シーズンへの移行に伴い、特別大会として開幕した明治安田J2・J3百年構想リーグ。J2・J3に所属する全40クラブを4つのグループに分けた地域リーグラウンド（全18試合）を経て、各グループの同順位同士によるプレーオフラウンド（トーナメント方式）で最終順位を決定する。

前日にベガルタ仙台が全40クラブの頂点に立ったなか、7日に残りの7試合が実施された。5－6位決定戦となったブラウブリッツ秋田と鹿児島ユナイテッドFCの試合は、2－0で後者に軍配が上がったほか、いわきFCに2－0で勝利した徳島ヴォルティスは、9位で特別大会を終えた。

この結果、明治安田J2・J3百年構想リーグの最終順位が確定。PK戦の末に、サポーターとともに“黄金に輝いた”ベガルタ仙台が優勝、2位にカターレ富山、3位には“J3昇格組”のテゲバジャーロ宮崎が入り、4位にヴァンフォーレ甲府と続く。また“J1降格組”は、アルビレックス新潟が7位、湘南ベルマーレが12位、横浜FCが13位でフィニッシュ。一方で、ジュビロ磐田は40クラブ中32位と低迷した。

本日（7日）の結果は以下の通り。

ヴァンラーレ八戸 1－1（PK：3－5） FC今治

徳島ヴォルティス 2－0 いわきFC

ブラウブリッツ秋田 0－2 鹿児島ユナイテッドFC

福島ユナイテッドFC 1－1（PK：5－4） FC琉球

栃木SC 2－1 ギラヴァンツ北九州

ツエーゲン金沢 4－1 ザスパ群馬

大分トリニータ 1－0 モンテディオ山形

【明治安田J2・J3百年構想リーグ最終順位】

1位 ベガルタ仙台

2位 カターレ富山

3位 テゲバジャーロ宮崎

4位 ヴァンフォーレ甲府

5位 鹿児島ユナイテッドFC

6位 ブラウブリッツ秋田

7位 アルビレックス新潟

8位 北海道コンサドーレ札幌

9位 徳島ヴォルティス

10位 いわきFC

11位 サガン鳥栖

12位 湘南ベルマーレ

13位 横浜FC

14位 レノファ山口FC

15位 RB大宮アルディージャ

16位 高知ユナイテッドSC

17位 SC相模原

18位 ロアッソ熊本

19位 藤枝MYFC

20位 愛媛FC

21位 ガイナーレ鳥取

22位 FC岐阜

23位 ツエーゲン金沢

24位 ザスパ群馬

25位 奈良クラブ

26位 松本山雅FC

27位 大分トリニータ

28位 モンテディオ山形

29位 栃木シティ

30位 レイラック滋賀FC

31位 FC大阪

32位 ジュビロ磐田

33位 福島ユナイテッドFC

34位 FC琉球

35位 FC今治

36位 ヴァンラーレ八戸

37位 AC長野パルセイロ

38位 カマタマーレ讃岐

39位 栃木SC

40位 ギラヴァンツ北九州