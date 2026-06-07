[写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　7日、明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド・第2戦の7試合が各地で行われた。

　“秋春制”元年となる2026－27シーズンへの移行に伴い、特別大会として開幕した明治安田J2・J3百年構想リーグ。J2・J3に所属する全40クラブを4つのグループに分けた地域リーグラウンド（全18試合）を経て、各グループの同順位同士によるプレーオフラウンド（トーナメント方式）で最終順位を決定する。

　前日にベガルタ仙台が全40クラブの頂点に立ったなか、7日に残りの7試合が実施された。5－6位決定戦となったブラウブリッツ秋田と鹿児島ユナイテッドFCの試合は、2－0で後者に軍配が上がったほか、いわきFCに2－0で勝利した徳島ヴォルティスは、9位で特別大会を終えた。

　この結果、明治安田J2・J3百年構想リーグの最終順位が確定。PK戦の末に、サポーターとともに“黄金に輝いた”ベガルタ仙台が優勝、2位にカターレ富山、3位には“J3昇格組”のテゲバジャーロ宮崎が入り、4位にヴァンフォーレ甲府と続く。また“J1降格組”は、アルビレックス新潟が7位、湘南ベルマーレが12位、横浜FCが13位でフィニッシュ。一方で、ジュビロ磐田は40クラブ中32位と低迷した。

　本日（7日）の結果は以下の通り。

ヴァンラーレ八戸　1－1（PK：3－5）　FC今治
徳島ヴォルティス　2－0　いわきFC
ブラウブリッツ秋田　0－2　鹿児島ユナイテッドFC
福島ユナイテッドFC　1－1（PK：5－4）　FC琉球
栃木SC　2－1　ギラヴァンツ北九州
ツエーゲン金沢　4－1　ザスパ群馬
大分トリニータ　1－0　モンテディオ山形

【明治安田J2・J3百年構想リーグ最終順位】

1位　ベガルタ仙台
2位　カターレ富山
3位　テゲバジャーロ宮崎
4位　ヴァンフォーレ甲府
5位　鹿児島ユナイテッドFC
6位　ブラウブリッツ秋田
7位　アルビレックス新潟
8位　北海道コンサドーレ札幌
9位　徳島ヴォルティス
10位　いわきFC
11位　サガン鳥栖
12位　湘南ベルマーレ
13位　横浜FC
14位　レノファ山口FC
15位　RB大宮アルディージャ
16位　高知ユナイテッドSC
17位　SC相模原
18位　ロアッソ熊本
19位　藤枝MYFC
20位　愛媛FC
21位　ガイナーレ鳥取
22位　FC岐阜
23位　ツエーゲン金沢
24位　ザスパ群馬
25位　奈良クラブ
26位　松本山雅FC
27位　大分トリニータ
28位　モンテディオ山形
29位　栃木シティ
30位　レイラック滋賀FC
31位　FC大阪
32位　ジュビロ磐田
33位　福島ユナイテッドFC
34位　FC琉球
35位　FC今治
36位　ヴァンラーレ八戸
37位　AC長野パルセイロ
38位　カマタマーレ讃岐
39位　栃木SC
40位　ギラヴァンツ北九州