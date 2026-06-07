レアル・マドリードの新指揮官に就任が濃厚なジョゼ・モウリーニョ監督は、2025－26シーズン限りでマンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得を上層部にリクエストしているようだ。6日、スペイン紙『アス』が報じた。

8月に32歳の誕生日を迎えるB・シウバは、ベンフィカやモナコを経て、2017年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍加入した。公式戦通算460試合に出場し、前人未到の4連覇を含む6度のプレミアリーグ優勝、2022－23シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）制覇など、合計19ものタイトルをもたらした。

レアル・マドリードの上層部は当初、B・シウバの獲得に関心を示していなかった模様。ただ、新シーズンからの招へいが確実視されているモウリーニョ監督は、同胞を獲得希望リストの上位に挙げているとのことで、“白い巨人”の上層部は計画を変える可能性があるようだ。

ただ、フリートランスファーのB・シウバに対しては多くのビッグクラブが関心を寄せており、争奪戦は必至。バルセロナが契約締結に自信をうかがわせるほか、アトレティコ・マドリードやユヴェントスも動向を注視している。