ジラール・ペルゴより、世界限定50本の特別モデル「ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン」

スイスに本拠地を置く、ラグジュアリーマニュファクチュールブランドのジラール・ペルゴは、新作モデル「ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン」をリリースした。ブラウンを基調とした本モデルは、1975年に誕生したロレアートコレクションの一つとなっており、世界限定で50本のみ生産される特別なモデルとなっている。

【画像】洗練されたラグジュアリーなジラール・ぺルゴのスポーツシックウォッチ「ロレアート」の新作モデル（写真5点）

ジラール・ペルゴらしいスポーティーシック ウォッチの要素を形にしたとも言える本モデル。スタイルのみならず、時計としての性能と品質にもこだわりぬいて制作されている。

また、ブラウンとシルバーをうまく掛け合わせたこのカラーリングは、1970 年代に流行したツートンカラーの時計というテーマをさりげなく再解釈したもの。904L スティールのトノー型ケースが、ミドルケース上に配された八角形のベゼル、リューズ、プッシュボタンとのコントラストを良いバランスで織り成している。

時計の心臓部分には、信頼度の高い高精度ムーブメント「キャリバー GP03300」 を搭載。サファイアクリスタル製のケースバックを通してその様子を覗くこともできる仕様だ。

ロレアート クロノグラフ 42 MM

リファレンス：81020-56-3578-1CX

税込価格 364万1,000円

リファレンス：GP03300-2761

自社製機械式自動巻きムーブメント

直径：25.60 mm (11 ½ mm)

厚さ：6.50 mm

振動数：28,800 振動／時 (4Hz)

部品数：419

石数：63

パワーリザーブ：約 46 時間

機能：クロノグラフ、時、分、スモールセコンド、日付

ケース素材：904L スティール（ケース）、ローズゴールド（ベゼル、リューズ、プッシュボタン）

ケース直径：42.00 mm

ケース厚さ：12.16 mm

ガラス：反射防止加工サファイアクリスタル

ケースバック：サファイアクリスタル

ダイヤル：ブラウン、クル・ド・パリ モチーフ、ローズゴールドプレートの GP ロゴ

アワーマーカー：ローズゴールドプレートのバトン型マーカー（白色発光の蓄光塗料付き）

針：ゴールドプレートのバトン型針（白色発光の蓄光塗料付き）、ゴールドプレートのセンター秒針とサブダイヤル針

防水性：100 m（10 気圧）

ストラップ素材：クル・ド・パリ パターンがあしらわれたブラウン ラバーストラップ

バックル：ステンレス製トリプル フォールディングバックル