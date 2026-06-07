今日の運勢 6月7日（日）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月7日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月7日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で調子良く過ごすことができそうです。今日は直感、インスピレーションが冴えやすい日なので、感覚を信じて過ごしましょう。視野が広がりやすく学びが多い1日となりそうです。今日は色々なことに目を向けることを心掛けて過ごしてみましょう。海外のことに注目をしてみるとヒントが見つかりそうです。恋愛運が好調です。仲良くなりたい人や好きな人がいる場合はアプローチをしてみましょう。趣味も充実しやすい運気なので、楽しい1日となりそうです。人付き合いが広がっていくような1日です。今日は人付き合いの中で学びや気づきがありそうなので、積極的にコミュニケーションを取ることを心掛けましょう。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにラッキーがありそうな運気なので、パートナーと深い話ができたり、絆が深まるような1日となりそうです。趣味や友達付き合いが活発な1日となりそうです。友達に積極的にコミュニケーションを取ったり、好きなことにとことん時間を注いで過ごしてみましょう。仕事運が好調ですが、忙しさが目立つような1日となりそうです。疲れを溜め込んでしまわないように、キリの良いところで区切りをつけたり、早めに寝るように心掛けましょう。内省がテーマの運気です。今日はこれまでを振り返ってみましょう。過去を見直すことで思わぬ気づきが出てきそうです。神社やお寺へお参りをするのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い1日です。家でゆったりと過ごすのも良いですが、掃除をするのも良い日です。特に寝室を整えることを心掛けてみましょう。金運が好調なので、欲しいものを購入したり、外食をするとリフレッシュができそうです。特に午前中に行動できると良い日なので、朝活がおすすめです。モヤモヤした気持ちが出やすい1日となりそうです。今日は考えすぎないように注意をしましょう。ハーブティーを飲んだり、読書をしたりして心が落ち着く時間を過ごしましょう。疲れが目立つ運気です。今日はたくさん睡眠を取ったり、お風呂にゆっくりと浸かって疲労を癒すようにしましょう。ヘッドマッサージをするのもおすすめです。今日は現状で不要に感じるものがあれば、手放してみると良さそうです。日頃の疲れを癒すのも良い日です。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/