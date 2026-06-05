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2026.06.05 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 0
巨人 0 0 0 1 1
  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    6番 友杉 篤輝 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｎ・ソト 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 山口 航輝 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 泉口 友汰 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 センターフライ 2アウト

  • OUT

    ショート 泉口 友汰が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 佐藤 都志也 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 1アウト

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