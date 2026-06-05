巨人 vs ロッテ 2026年6月5日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ロッテ ロ 0 0 0 0 0 巨人 巨 0 0 0 1 1 2回裏 巨人の攻撃 OUT 4番 Ｂ・ダルベック セカンドフライ 1アウト 2回表 ロッテの攻撃 OUT 6番 友杉 篤輝 セカンドフライ 3アウト

OUT 5番 Ｎ・ソト 空振り三振 2アウト

OUT 4番 山口 航輝 ショートゴロ 1アウト 1回裏 巨人の攻撃 OUT 1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁失敗 3アウト

OUT 3番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁

OUT 1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 2番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

OUT 1番 泉口 友汰 センターフライ 1アウト 1回表 ロッテの攻撃 OUT 3番 西川 史礁 センターフライ 2アウト

OUT ショート 泉口 友汰が悪送球 ランナー：1塁

OUT 2番 佐藤 都志也 ショートエラー ランナー：1塁

OUT 1番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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