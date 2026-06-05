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2026.06.05 18:00 東京ドーム
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4番 Ｂ・ダルベック セカンドフライ 1アウト
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6番 友杉 篤輝 セカンドフライ 3アウト
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5番 Ｎ・ソト 空振り三振 2アウト
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4番 山口 航輝 ショートゴロ 1アウト
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1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁失敗 3アウト
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3番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
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1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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2番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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1番 泉口 友汰 センターフライ 1アウト
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3番 西川 史礁 センターフライ 2アウト
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ショート 泉口 友汰が悪送球 ランナー：1塁
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2番 佐藤 都志也 ショートエラー ランナー：1塁
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1番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 1アウト
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