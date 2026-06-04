日本ハムが3点差で広島に勝利
先発投手：日本ハムは柴田 獅子が4回1失点の好投、広島の森 翔平は6回1失点 得点経過： 2回裏：広島が1点を追加 6回表：日本ハムが1点を追加 8回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：広島のＳ・ファビアンが1本塁打の活躍、広島の小園 海斗が4安打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打、2打点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|54
|32
|21
|1
|.604
|-
|2
|阪神
|53
|30
|22
|1
|.577
|1
|3
|巨人
|54
|29
|25
|0
|.537
|3
|4
|DeNA
|54
|23
|29
|2
|.442
|8
|5
|広島
|51
|19
|30
|2
|.388
|11
|6
|中日
|54
|19
|34
|1
|.358
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|55
|32
|21
|2
|.604
|-
|2
|ソフトバンク
|53
|30
|23
|0
|.566
|2
|3
|オリックス
|54
|30
|24
|0
|.556
|2
|4
|日本ハム
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|5
|ロッテ
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|6
|楽天
|54
|21
|32
|1
|.396
|11