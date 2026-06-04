ロッテが3点差でヤクルトに勝利

先発投手：ロッテは小島和哉が7回1失点の好投（3安打8奪三振）、ヤクルトの小川泰弘は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが2点を追加 3回表：ロッテが1点を追加 5回表：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテのＮ・ソトが3打点、3安打の活躍、ロッテの西川史礁が2得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 54 32 21 1 .604 -
2 阪神 53 30 22 1 .577 1
3 巨人 54 29 25 0 .537 3
4 DeNA 54 23 29 2 .442 8
5 広島 51 19 30 2 .388 11
6 中日 54 19 34 1 .358 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 55 32 21 2 .604 -
2 ソフトバンク 53 30 23 0 .566 2
3 オリックス 54 30 24 0 .556 2
4 日本ハム 56 27 29 0 .482 6
5 ロッテ 54 26 28 0 .481 6
6 楽天 54 21 32 1 .396 11