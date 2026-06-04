浦和レッズは4日、侮辱的行為を行ったFWオナイウ阿道への処分を発表した。

5月31日に行われた明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第1戦のファジアーノ岡山戦でにて、試合後にオナイウは自チームサポーターに対して、中指を立てる侮辱的行為をしていた。浦和はすぐに謝罪し事実を認めた中、改めて本人に聞き取り調査を実施。面談を経て、処分を決定した。

クラブはオナイウに対し、出場自粛1試合とともに、制裁金と厳重注意の処分を発表。2日には堀之内聖スポーツダイレクター（SD）とも面談を実施した中で、オナイウについては「自身の行為に対する深い反省とともに、浦和レッズを応援してくださるすべてのみなさまに対し、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことへの謝罪の意を示しております」と発表した。

ただ、「当該行為はいかなる状況であっても許容されるものではなく、浦和レッズ理念ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると判断」したとのこと。処分の決定に至ったという。

オナイウはクラブ公式サイトを通じて改めて謝罪している。

「このたびは、私の不適切な行為により、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、パートナーのみなさま、ホームタウンのみなさま、浦和レッズに関わるすべての関係者のみなさまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」

「いつも応援してくださっているファン・サポーターのみなさまに悲しい思いをさせてしまったことを深く反省しております」

「私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません。クラブからの処分を真摯に受け止めるとともに、自身の行動をあらためて見つめ直し、今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」

また、クラブも「今回の事案により、当日スタジアムにお越しになったみなさまをはじめ、浦和レッズを応援してくださるすべてのみなさまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、あらためて深くお詫び申し上げます」と陳謝している。