楽天、序盤で4点リード
楽天は1回表に打者一巡の猛攻で一挙4得点。佐藤のホームランなどで得点を重ね、DeNAに4点差をつけた。DeNAは楽天の勢いを止められず、3回を終えて無得点のまま序盤を終えた。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)筒香 5(右)度会 6(左)勝又 7(遊)京田 8(捕)松尾 9(投)東
楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(三)平良 4(一)浅村 5(遊)村林 6(二)黒川 7(左)マッカスカー 8(捕)太田 9(投)瀧中
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|54
|32
|21
|1
|.604
|-
|2
|阪神
|53
|30
|22
|1
|.577
|1
|3
|巨人
|54
|29
|25
|0
|.537
|3
|4
|DeNA
|54
|23
|29
|2
|.442
|8
|5
|広島
|51
|19
|30
|2
|.388
|11
|6
|中日
|54
|19
|34
|1
|.358
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|55
|32
|21
|2
|.604
|-
|2
|ソフトバンク
|53
|30
|23
|0
|.566
|2
|3
|オリックス
|54
|30
|24
|0
|.556
|2
|4
|日本ハム
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|5
|ロッテ
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|6
|楽天
|54
|21
|32
|1
|.396
|11