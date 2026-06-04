楽天、序盤で4点リード

楽天は1回表に打者一巡の猛攻で一挙4得点。佐藤のホームランなどで得点を重ね、DeNAに4点差をつけた。DeNAは楽天の勢いを止められず、3回を終えて無得点のまま序盤を終えた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)筒香 5(右)度会 6(左)勝又 7(遊)京田 8(捕)松尾 9(投)東

楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(三)平良 4(一)浅村 5(遊)村林 6(二)黒川 7(左)マッカスカー 8(捕)太田 9(投)瀧中

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