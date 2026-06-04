広島、1点リードで中盤へ

3回を終え、広島が日本ハムを1点リード。2回裏に広島のファビアンが放ったソロホームランが決勝点となり、試合を優位に進めている。両チームとも追加点はなく、投手戦の様相を呈してきた。

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