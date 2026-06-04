鎌倉駅東口を出て徒歩約3分。若宮大路と小町通りを結ぶ路地沿いに、「鎌倉ごはん えにし食堂」があります。

2024年の開店以来、“鰹（かつお）”を主役にした料理を提供するお店として人気を集めています。今回、実際にお店へお邪魔してきました。その様子をお届けします。

鎌倉と鰹のつながり

鎌倉は三方を山に囲まれ、南に相模湾を望む海の街です。古くから漁業や海産物と関わりのある地域であり、鰹もその海の恵みのひとつとして親しまれてきました。

お店では、鎌倉で水揚げされた鰹が江戸へと運ばれ、「初鰹」として楽しまれていたというエピソードも紹介されています。こうした背景も重なり、鰹は季節を象徴する魚として、江戸の食文化の中で広く親しまれるようになっていきました。

また、鰹節の製法は各地で発展し、出汁文化の広がりとともに、日本の食卓に欠かせない存在となっていきます。こうした“鰹と鎌倉の縁（えにし）”に着想を得て、鰹に特化した専門店として開店したそうです。

なお現在でも、鎌倉沖ではタイミングによって鰹が水揚げされることがあるとか。

壁一面に広がる“鰹の世界”

店内に入ると、まず目に入るのは壁一面に描かれた鰹にまつわる絵や句。

こちらは、お店のコンセプトに共感した鎌倉の絵師によって少しずつ描かれたそうで、空間全体がひとつの作品のようになっています。

料理を待つ時間も、壁画を眺めながら過ごすことで、鰹の世界観に自然と引き込まれていきます。

鰹を存分に味わう定食

鰹専門店ならではのメニューが揃い、鰹の魅力をさまざまな形で楽しめる定食が提供されています。中でも人気の「特製えにし定食」は、このお店のこだわりが詰まった一皿です。

特徴的なのは、削りたてのかつお節。燻した鰹をその場で削ることで、ふわりとした食感と豊かな香りを引き出しています。手削りだと均一に削れないことから、現在は特注の専用機械で削っているそうです。

さらに、鰹のタタキとして提供される鰹は一本釣りされたものを神経締めした新鮮なもの。希少な鰹のハラスなど、普段はなかなか出会えない部位も味わうことができます。

実食レポート

この日は「特製えにし定食 1,580円（税込）」を注文しました。ご飯の量は最初から選ぶことができ、少なめの場合は50円引きになるのも、小食の方には嬉しいポイントです。

最初に提供されるのは、お猪口に入った鰹の一番出汁。やさしい味わいの中に旨味がしっかりと感じられ、香りだけでも食欲が高まります。

しばらく壁画を眺めていると、料理が運ばれてきました。

削りたてのかつお節は、ふわりとして、水分がしっとり感じられるやわらかさ。はじめての食感に驚きます。

まずはそのまま味わい、次に醤油を少し垂らして、最後は鰹出汁をかけてお茶漬け風に。一皿で三通りの味わい方が楽しめるのが嬉しいです。

小鉢には釜揚げしらすなども並び、鰹と海の恵みを一緒に味わえるのも贅沢です。

特に鰹をしっかり楽しみたい方におすすめなのが、「特製えにし定食1,580円（税込）」に「ハラス小セット380円（税込）」を追加するスタイルだそうです。

筆者も初めて味わった鰹のハラスは、ほどよい脂と香ばしさ、厚みがしっかりがありながらも、重たさはなく、驚くほど軽やかな味わいでした。

鰹を存分に味わい、満足感のあるランチタイムとなりました。

お土産にも広がる鰹の世界

店内では、削りたてのかつお節「えにし節」や瓶詰めの鰹商品、さらにはお米なども販売されています。

削りたてをその場で詰めてくれるかつお節は、香りの鮮度がそのまま持ち帰れるのも魅力です。お土産としてもギフトにも最適です。

まとめ

鎌倉で味わう鰹料理の専門店「鎌倉ごはん えにし食堂」。

取材時は14時を過ぎても途切れることなく来店があり、その人気の高さがうかがえました。

鎌倉という土地と、鰹という食材。その両方の魅力をじっくりと味わえる一軒です。専門店ならではの鮮度へのこだわりや、普段なかなか出会えない希少部位を楽しめるのも魅力のひとつです。

鎌倉で鰹を存分に味わえる特別な場所として、ぜひ一度足を運んでみてください。

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