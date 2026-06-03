浦和レッズは3日、元スウェーデン代表FWイサーク・キーセ・テリンが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することを発表した。

今月24日で34歳のテリンは、身長190センチメートルのセンターフォワード。これまでスウェーデンやフランス、ベルギー、ドイツ、トルコ、UAEなどを渡り歩き、アンデルレヒトやボルドー、レヴァークーゼンなどでプレーした経験を持つ。直近では2022年3月からマルメ（スウェーデン）に3度目の所属を果たしていた。また、2014年11月にスウェーデン代表デビューを果たし、FIFAワールドカップ2018にも出場するなど、通算33試合出場で5ゴールを記録していた。

浦和では昨季J1リーグで10試合2ゴール、今季のJ1百年構想リーグではここまで9試合2ゴールの数字を残していた。

1年での退団が決定したテリンは浦和の公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「浦和レッズファミリーのみなさんへ」

「浦和レッズでの時間を終えるにあたり、このクラブに関わる全てのみなさんへ心から感謝を伝えたいと思います。このクラブの一員として過ごし、多くの経験をさせてもらえたこと、豊かな文化に触れられたこと、素晴らしい人々と出会えたことに感謝しています。そして、ファン・サポーターのみなさんが作り出す雰囲気は、私のキャリアの中でも最高のものの一つでした」

「浦和レッズは単なる日本を代表するクラブではなく、アジアを代表するビッグクラブです。このクラブを取り巻く情熱、歴史、そして高い志は、他にはない特別なものだと感じています」

「クラブ、選手、スタッフ、そしてファン・サポーターのみなさんの今後のさらなる成功を心より願っています。本当にありがとうございました。私と家族にとって、浦和レッズファミリーの一員として過ごせたことは大きな誇りであり、これからも感謝の気持ちは忘れません」