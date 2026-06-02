王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨むベルギー代表メンバー26名の背番号を発表した。

欧州予選グループJを5勝3分と無敗で首位通過したベルギー代表は、4大会連続15回目の本大会出場を決めた。W杯グループステージでは、現地時間15日にエジプト代表との初戦を迎え、その後は同21日にイラン代表、同26日にニュージーランド代表と対戦する。

リュディ・ガルシア監督率いるベルギー代表のメンバーは先月15日にすでに発表済み。今回の発表では本大会で着用する背番号が伝えられた。

これまで長年ベルギー代表を支えてきたMFケヴィン・デ・ブライネは「7」、FWロメル・ルカクが「9」を着用する。また、プレミアリーグで活躍するユーリ・ティーレマンスが「8」を背負う他、レアンドロ・トロサールが「10」、ジェレミー・ドクが「11」を背負うことも決定。代表初招集となったマティアス・フェルナンデス・パルドは「26」を付ける。

ベルギー代表の背番号は以下の通り。

1 ティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）

2 ゼノ・デバスト（スポルティング/ポルトガル）

3 アルトゥール・テアテ（フランクフルト/ドイツ）

4 ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

5 マキシム・デ・カイペル（ブライトン/イングランド）

6 アクセル・ヴィツェル（ジローナ/スペイン）

7 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ/イタリア）

8 ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）

9 ロメル・ルカク（ナポリ/イタリア）

10 レアンドロ・トロサール（アーセナル/イングランド）

11 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ/イングランド）

12 センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

13 マイク・ペンダース（ストラスブール/フランス）

14 ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ/ポルトガル）

15 トーマス・ムニエ（リール/フランス）

16 コニ・デ・ヴィンター（ミラン/イタリア）

17 シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ/イタリア）

18 ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）

19 ディエゴ・モレイラ（ストラスブール/フランス）

20 ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）

21 ティモシー・カスターニュ（フルアム/イングランド）

22 アレクシス・サーレマーケルス（ミラン/イタリア）

23 ニコラス・ラスキン（レンジャーズ/スコットランド）

24 アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ/イングランド）

25 ナタン・エンゴイ（リール/フランス）

26 マティアス・フェルナンデス・パルド（リール/フランス）