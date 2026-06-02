Jリーグは6月2日、JリーグオールスターDAZNカップに出場する全選手と監督を発表した。
JリーグオールスターDAZNカップは、2026年6月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）にて開催される。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は実に17年ぶり。新シーズン移行を前に、現在開催中の特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっている。
当日は、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結し、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突。全7試合が予定されており、前後半ではなく1試合30分制。なお、3位・5位決定戦は20分制（前後半なし）となっている。
5月12日には、ファン・サポーター投票によってJリーグオールスターDAZNカップへの出場枠を掴み取った選手・監督の一覧が発表されていたが、今回は明治安田Jリーグ百年構想リーグ・地域リーグラウンドのベストイレブンに選ばれた選手たち、さらにはJリーグ推薦を受けて出場が決まった選手たちを加えた、当日の出場メンバーが決定した。
なお、ファン・サポーター投票によって選出された選手・監督のうち、MF稲垣祥（名古屋グランパス）、FW宇佐美貴史（ガンバ大阪）、FW大迫勇也（ヴィッセル神戸）、DF西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）、FW杉本健勇（RB大宮アルディージャ）、GKバウマン（アルビレックス新潟）、FWマテウス・モラエス（アルビレックス新潟）、FWルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）、DF喜岡佳太（レノファ山口FC）、イェンス・ヴィッシング監督（ガンバ大阪）、ペトロヴィッチ監督（名古屋グランパス）については、ケガや治療、特別な事情により、不参加が決まった。
同時に、ファン・サポーター投票および地域リーグラウンドのベストイレブンで選出対象となっていたGK早川友基（鹿島アントラーズ）は、FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表メンバーに選出されたため、JリーグオールスターDAZNカップには出場しない。ファン・サポーター投票により選出対象となっていたMF姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）についても、北中米遠征に臨むU－19日本代表に選出されたため、JリーグオールスターDAZNカップには出場しないこととなった。
また、イェンス・ヴィッシング監督およびペトロヴィッチ監督の不参加に伴い、J1 WESTでは監督およびコーチの変更が決定。Jリーグ推薦により、吉田孝行監督（清水エスパルス）が監督を、木山隆之監督（ファジアーノ岡山）がコーチを務めることが明かされている。
なお、リーグ推薦選手は今後追加の可能性がある。
JリーグオールスターDAZNカップに出場する選手一覧は下記の通り。
※（）内は（所属クラブ／選出枠）◆■J1 EAST
▼GK
西川周作（浦和レッズ／ファン・サポーター投票）
谷晃生（FC町田ゼルビア／ファン・サポーター投票）
▼DF
植田直通（鹿島アントラーズ／ファン・サポーター投票）
古賀太陽（柏レイソル／ファン・サポーター投票）
角田涼太朗（横浜F・マリノス／ファン・サポーター投票）
濃野公人（鹿島アントラーズ／地域リーグラウンドベストイレブン）
室屋成（FC東京／地域リーグラウンドベストイレブン）
森重真人（FC東京／Jリーグ推薦）
井上太聖（横浜F・マリノス／Jリーグ推薦）
三浦颯太（川崎フロンターレ／Jリーグ推薦）
▼MF
小泉佳穂（柏レイソル／ファン・サポーター投票）
佐藤龍之介（FC東京／ファン・サポーター投票）
森田晃樹（東京ヴェルディ／ファン・サポーター投票）
脇坂泰斗（川崎フロンターレ／ファン・サポーター投票）
三竿健斗（鹿島アントラーズ／地域リーグラウンドベストイレブン）
長沼洋一（浦和レッズ／Jリーグ推薦）
渡邊凌磨（浦和レッズ／Jリーグ推薦）
髙橋壱晟（ジェフユナイテッド千葉／Jリーグ推薦）
福田湧矢（東京ヴェルディ／Jリーグ推薦）
天野純（横浜F・マリノス／Jリーグ推薦）
▼FW
鈴木優磨（鹿島アントラーズ／ファン・サポーター投票）
渡邉新太（水戸ホーリーホック／ファン・サポーター投票）
細谷真大（柏レイソル／ファン・サポーター投票）
谷村海那（横浜F・マリノス／ファン・サポーター投票）
佐藤恵允（FC東京／地域リーグラウンドベストイレブン）
染野唯月（東京ヴェルディ／Jリーグ推薦）
▼監督・コーチ
監督：鬼木達（鹿島アントラーズ／ファン・サポーター投票）
コーチ：リカルド・ロドリゲス（柏レイソル／ファン・サポーター投票）
※地域リーグラウンドベストイレブンの植田直通、鈴木優磨（いずれも鹿島）、佐藤龍之介（FC東京）、森田晃樹（東京Ｖ）はファン・サポーター投票選出選手として選出。◆■J1 WEST
▼GK
東口順昭（ガンバ大阪／ファン・サポーター投票）
中村航輔（セレッソ大阪／地域リーグラウンドベストイレブン）
権田修一（ヴィッセル神戸／Jリーグ推薦）
▼DF
藤井陽也（名古屋グランパス／ファン・サポーター投票）
福田心之助（京都サンガF.C.／ファン・サポーター投票）
中谷進之介（ガンバ大阪／ファン・サポーター投票）
荒木隼人（サンフレッチェ広島／ファン・サポーター投票）
吉田豊（清水エスパルス／Jリーグ推薦）
須貝英大（京都サンガF.C.／Jリーグ推薦）
酒井高徳（ヴィッセル神戸／Jリーグ推薦）
新井直人（サンフレッチェ広島／Jリーグ推薦）
辻岡佑真（アビスパ福岡／Jリーグ推薦）
▼MF
マテウス・ブエノ（清水エスパルス／ファン・サポーター投票）
香川真司（セレッソ大阪／ファン・サポーター投票）
江坂任（ファジアーノ岡山／ファン・サポーター投票）
見木友哉（アビスパ福岡／ファン・サポーター投票）
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎／ファン・サポーター投票）
中山克広（名古屋グランパス／地域リーグラウンドベストイレブン）
田中駿汰（セレッソ大阪／地域リーグラウンドベストイレブン）
井手口陽介（ヴィッセル神戸／地域リーグラウンドベストイレブン）
乾貴士（ヴィッセル神戸／Jリーグ推薦）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島／Jリーグ推薦）
長谷川元希（V・ファーレン長崎／Jリーグ推薦）
▼FW
ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.／ファン・サポーター投票）
木村勇大（名古屋グランパス／地域リーグラウンドベストイレブン）
山岸祐也（名古屋グランパス／地域リーグラウンドベストイレブン）
▼監督・コーチ
監督：吉田孝行（清水エスパルス／Jリーグ推薦）
コーチ：木山隆之（ファジアーノ岡山／Jリーグ推薦）
※地域リーグラウンドベストイレブンのDF藤井陽也（名古屋）はファン・サポーター投票選出選手として選出。◆■J2・J3 EAST-A
▼GK
林彰洋（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）
山田元気（ブラウブリッツ秋田／ファン・サポーター投票）
上福元直人（湘南ベルマーレ／Jリーグ推薦）
▼DF
柳育崇（栃木SC／ファン・サポーター投票）
新保海鈴（横浜FC／ファン・サポーター投票）
細井響（横浜FC／ファン・サポーター投票）
袴田裕太郎（湘南ベルマーレ／ファン・サポーター投票）
五十嵐聖己（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）
菅田真啓（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）
飯泉涼矢（ブラウブリッツ秋田／地域リーグラウンドベストイレブン）
井上詩音（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）
奥山政幸（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）
岡本一真（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）
川井歩（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）
坂本稀吏也（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）
杉田隼（横浜FC／Jリーグ推薦）
▼MF
岩渕弘人（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）
氣田亮真（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）
土居聖真（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）
石橋瀬凪（湘南ベルマーレ／ファン・サポーター投票）
藤井智也（湘南ベルマーレ／ファン・サポーター投票）
杉本蓮（SC相模原／ファン・サポーター投票）
鎌田大夢（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）
武田英寿（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）
アルトゥール・シルバ（湘南ベルマーレ／地域リーグラウンドベストイレブン）
相良竜之介（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）
松井蓮之（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）
中村亮太朗（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）
小野瀬康介（湘南ベルマーレ／Jリーグ推薦）
▼FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸／ファン・サポーター投票）
小林心（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）
ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）
田中パウロ淳一（栃木SC／ファン・サポーター投票）
中島大嘉（ザスパ群馬／ファン・サポーター投票）
山田寛人（湘南ベルマーレ／地域リーグラウンドベストイレブン）
佐藤大樹（ブラウブリッツ秋田／Jリーグ推薦）
矢野貴章（栃木SC／Jリーグ推薦）
石井久継（湘南ベルマーレ／Jリーグ推薦）
▼監督・コーチ
監督：横内昭展（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）
コーチ：森山佳郎（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）
※地域リーグラウンドベストイレブンのGK林彰洋、MF岩渕弘人（いずれも仙台）、DF新保海鈴（横浜FC）、MF杉本蓮（相模原）はファン・サポーター投票選出選手として選出。◆■J2・J3 EAST-B
▼GK
田川知樹（北海道コンサドーレ札幌／ファン・サポーター投票）
佐々木雅士（いわきFC／ファン・サポーター投票）
河田晃兵（ヴァンフォーレ甲府／ファン・サポーター投票）
セランテス（FC岐阜／ファン・サポーター投票）
川島永嗣（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）
▼DF
関口凱心（RB大宮アルディージャ／ファン・サポーター投票）
小田逸稀（松本山雅FC／ファン・サポーター投票）
堂鼻起暉（いわきFC／地域リーグラウンドベストイレブン）
永野修都（藤枝MYFC／地域リーグラウンドベストイレブン）
家泉怜依（北海道コンサドーレ札幌／Jリーグ推薦）
土屋櫂大（福島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）
西尾隆矢（RB大宮アルディージャ／Jリーグ推薦）
井上樹（ヴァンフォーレ甲府／Jリーグ推薦）
樋口大輝（松本山雅FC／Jリーグ推薦）
宮部大己（松本山雅FC／Jリーグ推薦）
川﨑一輝（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）
▼MF
泉柊椰（RB大宮アルディージャ／ファン・サポーター投票）
深澤佑太（松本山雅FC／ファン・サポーター投票）
村越凱光（松本山雅FC／ファン・サポーター投票）
藤川虎太朗（AC長野パルセイロ／ファン・サポーター投票）
川合徳孟（ジュビロ磐田／ファン・サポーター投票）
角昂志郎（ジュビロ磐田／ファン・サポーター投票）
浅倉廉（藤枝MYFC／ファン・サポーター投票）
山中惇希（いわきFC／地域リーグラウンドベストイレブン）
安田虎士朗（ヴァンフォーレ甲府／地域リーグラウンドベストイレブン）
福田晃斗（FC岐阜／地域リーグラウンドベストイレブン）
木戸柊摩（北海道コンサドーレ札幌／Jリーグ推薦）
針谷岳晃（福島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）
木吹翔太（いわきFC／Jリーグ推薦）
小島幹敏（RB大宮アルディージャ／Jリーグ推薦）
▼FW
三浦知良（福島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）
カプリーニ（RB大宮アルディージャ／地域リーグラウンドベストイレブン）
山本桜大（RB大宮アルディージャ／地域リーグラウンドベストイレブン）
上原力也（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）
加藤拓己（松本山雅FC／Jリーグ推薦）
佐藤凌我（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）
渡邉りょう（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）
▼監督・コーチ
監督：槙野智章（藤枝MYFC／ファン・サポーター投票）
コーチ：宮沢悠生（RB大宮アルディージャ／ファン・サポーター投票）
※地域リーグラウンドベストイレブンのGK田川知樹（札幌）、MF泉柊椰（大宮）、DF小田逸稀選手（松本）はファン・サポーター投票選出選手として選出。◆◼︎J2・J3 WEST-A
▼GK
今村勇介（カマタマーレ讃岐／ファン・サポーター投票）
猪瀬康介（高知ユナイテッドSC／ファン・サポーター投票）
田代琉我（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
▼DF
岡本將成（カターレ富山／ファン・サポーター投票）
田中恵太（FC大阪／ファン・サポーター投票）
山田奈央（徳島ヴォルティス／ファン・サポーター投票）
梅木怜（FC今治／ファン・サポーター投票）
舩木翔（アルビレックス新潟／地域リーグラウンドベストイレブン）
佐藤海宏（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
早川史哉（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
深澤壯太（カターレ富山／Jリーグ推薦）
山本義道（ツエーゲン金沢／Jリーグ推薦）
▼MF
藤原奏哉（アルビレックス新潟／ファン・サポーター投票）
亀田歩夢（カターレ富山／ファン・サポーター投票）
チョン・ウヨン（カターレ富山／ファン・サポーター投票）
森田凜（奈良クラブ／ファン・サポーター投票）
岩尾憲（徳島ヴォルティス／ファン・サポーター投票）
日野翔太（愛媛FC／ファン・サポーター投票）
梶浦勇輝（FC今治／ファン・サポーター投票）
谷本駿介（カターレ富山／地域リーグラウンドベストイレブン）
布施谷翔（カターレ富山／地域リーグラウンドベストイレブン）
奥村仁（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
笠井佳祐（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
シマブク・カズヨシ（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
西谷優希（ツエーゲン金沢／Jリーグ推薦）
児玉駿斗（徳島ヴォルティス／Jリーグ推薦）
上月翔聖（高知ユナイテッドSC／Jリーグ推薦）
▼FW
パトリック（ツエーゲン金沢／ファン・サポーター投票）
田村翔太（奈良クラブ／地域リーグラウンドベストイレブン）
小野裕二（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
若月大和（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）
キム・テウォン（カターレ富山／Jリーグ推薦）
坪井清志郎（カターレ富山／Jリーグ推薦）
宮崎純真（徳島ヴォルティス／Jリーグ推薦）
新谷聖基（高知ユナイテッドSC／Jリーグ推薦）
▼監督・コーチ
監督：船越優蔵（アルビレックス新潟／ファン・サポーター投票）
コーチ：安達亮（カターレ富山／ファン・サポーター投票）
※地域リーグラウンドベストイレブンの地域リーグラウンドベストイレブンのＪ２・Ｊ３ WEST-A MF藤原奏哉（新潟）、DF岡本將成選手、MF亀田歩夢、MFチョン ウヨン選手（いずれも富山）、DF山田奈央（徳島）はファン・サポーター投票選出選手として選出。◆◼︎J2・J3 WEST-B
▼GK
櫛引政敏（レイラック滋賀FC／ファン・サポーター投票）
泉森涼太（サガン鳥栖／ファン・サポーター投票）
佐藤久弥（FC琉球／ファン・サポーター投票）
茂木秀（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
▼DF
岩下航（ロアッソ熊本／ファン・サポーター投票）
吉田真那斗（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）
黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
松本雄真（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC／地域リーグラウンドベストイレブン）
今津佑太（サガン鳥栖／Jリーグ推薦）
青木義孝（鹿児島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）
杉井颯（鹿児島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）
▼MF
矢島慎也（ガイナーレ鳥取／ファン・サポーター投票）
髙橋大悟（ギラヴァンツ北九州／ファン・サポーター投票）
西澤健太（サガン鳥栖／ファン・サポーター投票）
清武弘嗣（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）
嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）
吉尾虹樹（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）
井上怜（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）
輪笠祐士（レノファ山口FC／Jリーグ推薦）
藤井皓也（ロアッソ熊本／Jリーグ推薦）
榊原彗悟（大分トリニータ／Jリーグ推薦）
阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎／Jリーグ推薦）
富所悠（FC琉球／Jリーグ推薦）
▼FW
キム・ヒョンウ（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）
土信田悠生（テゲバジャーロ宮崎／ファン・サポーター投票）
河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）
北條真汰（レイラック滋賀FC／Jリーグ推薦）
末永透瑛（レノファ山口FC／Jリーグ推薦）
古川大悟（レノファ山口FC／Jリーグ推薦）
吉原楓人（ギラヴァンツ北九州／Jリーグ推薦）
塩浜遼（サガン鳥栖／Jリーグ推薦）
▼監督・コーチ
監督：村主博正（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）
コーチ：四方田修平（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）
※地域リーグラウンドベストイレブンのMF西澤健太（鳥栖）、FW土信田悠生（宮崎）、MF嵯峨理久（鹿児島）はファン・サポーター投票選出選手として選出。