Jリーグは6月2日、JリーグオールスターDAZNカップに出場する全選手と監督を発表した。

JリーグオールスターDAZNカップは、2026年6月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）にて開催される。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は実に17年ぶり。新シーズン移行を前に、現在開催中の特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっている。

当日は、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結し、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突。全7試合が予定されており、前後半ではなく1試合30分制。なお、3位・5位決定戦は20分制（前後半なし）となっている。

5月12日には、ファン・サポーター投票によってJリーグオールスターDAZNカップへの出場枠を掴み取った選手・監督の一覧が発表されていたが、今回は明治安田Jリーグ百年構想リーグ・地域リーグラウンドのベストイレブンに選ばれた選手たち、さらにはJリーグ推薦を受けて出場が決まった選手たちを加えた、当日の出場メンバーが決定した。

なお、ファン・サポーター投票によって選出された選手・監督のうち、MF稲垣祥（名古屋グランパス）、FW宇佐美貴史（ガンバ大阪）、FW大迫勇也（ヴィッセル神戸）、DF西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）、FW杉本健勇（RB大宮アルディージャ）、GKバウマン（アルビレックス新潟）、FWマテウス・モラエス（アルビレックス新潟）、FWルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）、DF喜岡佳太（レノファ山口FC）、イェンス・ヴィッシング監督（ガンバ大阪）、ペトロヴィッチ監督（名古屋グランパス）については、ケガや治療、特別な事情により、不参加が決まった。

同時に、ファン・サポーター投票および地域リーグラウンドのベストイレブンで選出対象となっていたGK早川友基（鹿島アントラーズ）は、FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表メンバーに選出されたため、JリーグオールスターDAZNカップには出場しない。ファン・サポーター投票により選出対象となっていたMF姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）についても、北中米遠征に臨むU－19日本代表に選出されたため、JリーグオールスターDAZNカップには出場しないこととなった。

また、イェンス・ヴィッシング監督およびペトロヴィッチ監督の不参加に伴い、J1 WESTでは監督およびコーチの変更が決定。Jリーグ推薦により、吉田孝行監督（清水エスパルス）が監督を、木山隆之監督（ファジアーノ岡山）がコーチを務めることが明かされている。

なお、リーグ推薦選手は今後追加の可能性がある。

JリーグオールスターDAZNカップに出場する選手一覧は下記の通り。

※（）内は（所属クラブ／選出枠）

◆■J1 EAST

▼GK

西川周作（浦和レッズ／ファン・サポーター投票）

谷晃生（FC町田ゼルビア／ファン・サポーター投票）

▼DF

植田直通（鹿島アントラーズ／ファン・サポーター投票）

古賀太陽（柏レイソル／ファン・サポーター投票）

角田涼太朗（横浜F・マリノス／ファン・サポーター投票）

濃野公人（鹿島アントラーズ／地域リーグラウンドベストイレブン）

室屋成（FC東京／地域リーグラウンドベストイレブン）

森重真人（FC東京／Jリーグ推薦）

井上太聖（横浜F・マリノス／Jリーグ推薦）

三浦颯太（川崎フロンターレ／Jリーグ推薦）

▼MF

小泉佳穂（柏レイソル／ファン・サポーター投票）

佐藤龍之介（FC東京／ファン・サポーター投票）

森田晃樹（東京ヴェルディ／ファン・サポーター投票）

脇坂泰斗（川崎フロンターレ／ファン・サポーター投票）

三竿健斗（鹿島アントラーズ／地域リーグラウンドベストイレブン）

長沼洋一（浦和レッズ／Jリーグ推薦）

渡邊凌磨（浦和レッズ／Jリーグ推薦）

髙橋壱晟（ジェフユナイテッド千葉／Jリーグ推薦）

福田湧矢（東京ヴェルディ／Jリーグ推薦）

天野純（横浜F・マリノス／Jリーグ推薦）

▼FW

鈴木優磨（鹿島アントラーズ／ファン・サポーター投票）

渡邉新太（水戸ホーリーホック／ファン・サポーター投票）

細谷真大（柏レイソル／ファン・サポーター投票）

谷村海那（横浜F・マリノス／ファン・サポーター投票）

佐藤恵允（FC東京／地域リーグラウンドベストイレブン）

染野唯月（東京ヴェルディ／Jリーグ推薦）

▼監督・コーチ

監督：鬼木達（鹿島アントラーズ／ファン・サポーター投票）

コーチ：リカルド・ロドリゲス（柏レイソル／ファン・サポーター投票）

※地域リーグラウンドベストイレブンの植田直通、鈴木優磨（いずれも鹿島）、佐藤龍之介（FC東京）、森田晃樹（東京Ｖ）はファン・サポーター投票選出選手として選出。

◆■J1 WEST

▼GK

東口順昭（ガンバ大阪／ファン・サポーター投票）

中村航輔（セレッソ大阪／地域リーグラウンドベストイレブン）

権田修一（ヴィッセル神戸／Jリーグ推薦）

▼DF

藤井陽也（名古屋グランパス／ファン・サポーター投票）

福田心之助（京都サンガF.C.／ファン・サポーター投票）

中谷進之介（ガンバ大阪／ファン・サポーター投票）

荒木隼人（サンフレッチェ広島／ファン・サポーター投票）

吉田豊（清水エスパルス／Jリーグ推薦）

須貝英大（京都サンガF.C.／Jリーグ推薦）

酒井高徳（ヴィッセル神戸／Jリーグ推薦）

新井直人（サンフレッチェ広島／Jリーグ推薦）

辻岡佑真（アビスパ福岡／Jリーグ推薦）

▼MF

マテウス・ブエノ（清水エスパルス／ファン・サポーター投票）

香川真司（セレッソ大阪／ファン・サポーター投票）

江坂任（ファジアーノ岡山／ファン・サポーター投票）

見木友哉（アビスパ福岡／ファン・サポーター投票）

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎／ファン・サポーター投票）

中山克広（名古屋グランパス／地域リーグラウンドベストイレブン）

田中駿汰（セレッソ大阪／地域リーグラウンドベストイレブン）

井手口陽介（ヴィッセル神戸／地域リーグラウンドベストイレブン）

乾貴士（ヴィッセル神戸／Jリーグ推薦）

中島洋太朗（サンフレッチェ広島／Jリーグ推薦）

長谷川元希（V・ファーレン長崎／Jリーグ推薦）

▼FW

ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.／ファン・サポーター投票）

木村勇大（名古屋グランパス／地域リーグラウンドベストイレブン）

山岸祐也（名古屋グランパス／地域リーグラウンドベストイレブン）

▼監督・コーチ

監督：吉田孝行（清水エスパルス／Jリーグ推薦）

コーチ：木山隆之（ファジアーノ岡山／Jリーグ推薦）

※地域リーグラウンドベストイレブンのDF藤井陽也（名古屋）はファン・サポーター投票選出選手として選出。

◆■J2・J3 EAST-A

▼GK

林彰洋（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）

山田元気（ブラウブリッツ秋田／ファン・サポーター投票）

上福元直人（湘南ベルマーレ／Jリーグ推薦）

▼DF

柳育崇（栃木SC／ファン・サポーター投票）

新保海鈴（横浜FC／ファン・サポーター投票）

細井響（横浜FC／ファン・サポーター投票）

袴田裕太郎（湘南ベルマーレ／ファン・サポーター投票）

五十嵐聖己（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）

菅田真啓（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）

飯泉涼矢（ブラウブリッツ秋田／地域リーグラウンドベストイレブン）

井上詩音（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）

奥山政幸（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）

岡本一真（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）

川井歩（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）

坂本稀吏也（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）

杉田隼（横浜FC／Jリーグ推薦）

▼MF

岩渕弘人（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）

氣田亮真（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）

土居聖真（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）

石橋瀬凪（湘南ベルマーレ／ファン・サポーター投票）

藤井智也（湘南ベルマーレ／ファン・サポーター投票）

杉本蓮（SC相模原／ファン・サポーター投票）

鎌田大夢（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）

武田英寿（ベガルタ仙台／地域リーグラウンドベストイレブン）

アルトゥール・シルバ（湘南ベルマーレ／地域リーグラウンドベストイレブン）

相良竜之介（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）

松井蓮之（ベガルタ仙台／Jリーグ推薦）

中村亮太朗（モンテディオ山形／Jリーグ推薦）

小野瀬康介（湘南ベルマーレ／Jリーグ推薦）

▼FW

澤上竜二（ヴァンラーレ八戸／ファン・サポーター投票）

小林心（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）

ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）

田中パウロ淳一（栃木SC／ファン・サポーター投票）

中島大嘉（ザスパ群馬／ファン・サポーター投票）

山田寛人（湘南ベルマーレ／地域リーグラウンドベストイレブン）

佐藤大樹（ブラウブリッツ秋田／Jリーグ推薦）

矢野貴章（栃木SC／Jリーグ推薦）

石井久継（湘南ベルマーレ／Jリーグ推薦）

▼監督・コーチ

監督：横内昭展（モンテディオ山形／ファン・サポーター投票）

コーチ：森山佳郎（ベガルタ仙台／ファン・サポーター投票）

※地域リーグラウンドベストイレブンのGK林彰洋、MF岩渕弘人（いずれも仙台）、DF新保海鈴（横浜FC）、MF杉本蓮（相模原）はファン・サポーター投票選出選手として選出。

◆■J2・J3 EAST-B

▼GK

田川知樹（北海道コンサドーレ札幌／ファン・サポーター投票）

佐々木雅士（いわきFC／ファン・サポーター投票）

河田晃兵（ヴァンフォーレ甲府／ファン・サポーター投票）

セランテス（FC岐阜／ファン・サポーター投票）

川島永嗣（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）

▼DF

関口凱心（RB大宮アルディージャ／ファン・サポーター投票）

小田逸稀（松本山雅FC／ファン・サポーター投票）

堂鼻起暉（いわきFC／地域リーグラウンドベストイレブン）

永野修都（藤枝MYFC／地域リーグラウンドベストイレブン）

家泉怜依（北海道コンサドーレ札幌／Jリーグ推薦）

土屋櫂大（福島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）

西尾隆矢（RB大宮アルディージャ／Jリーグ推薦）

井上樹（ヴァンフォーレ甲府／Jリーグ推薦）

樋口大輝（松本山雅FC／Jリーグ推薦）

宮部大己（松本山雅FC／Jリーグ推薦）

川﨑一輝（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）

▼MF

泉柊椰（RB大宮アルディージャ／ファン・サポーター投票）

深澤佑太（松本山雅FC／ファン・サポーター投票）

村越凱光（松本山雅FC／ファン・サポーター投票）

藤川虎太朗（AC長野パルセイロ／ファン・サポーター投票）

川合徳孟（ジュビロ磐田／ファン・サポーター投票）

角昂志郎（ジュビロ磐田／ファン・サポーター投票）

浅倉廉（藤枝MYFC／ファン・サポーター投票）

山中惇希（いわきFC／地域リーグラウンドベストイレブン）

安田虎士朗（ヴァンフォーレ甲府／地域リーグラウンドベストイレブン）

福田晃斗（FC岐阜／地域リーグラウンドベストイレブン）

木戸柊摩（北海道コンサドーレ札幌／Jリーグ推薦）

針谷岳晃（福島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）

木吹翔太（いわきFC／Jリーグ推薦）

小島幹敏（RB大宮アルディージャ／Jリーグ推薦）

▼FW

三浦知良（福島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）

カプリーニ（RB大宮アルディージャ／地域リーグラウンドベストイレブン）

山本桜大（RB大宮アルディージャ／地域リーグラウンドベストイレブン）

上原力也（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）

加藤拓己（松本山雅FC／Jリーグ推薦）

佐藤凌我（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）

渡邉りょう（ジュビロ磐田／Jリーグ推薦）

▼監督・コーチ

監督：槙野智章（藤枝MYFC／ファン・サポーター投票）

コーチ：宮沢悠生（RB大宮アルディージャ／ファン・サポーター投票）

※地域リーグラウンドベストイレブンのGK田川知樹（札幌）、MF泉柊椰（大宮）、DF小田逸稀選手（松本）はファン・サポーター投票選出選手として選出。

◆◼︎J2・J3 WEST-A

▼GK

今村勇介（カマタマーレ讃岐／ファン・サポーター投票）

猪瀬康介（高知ユナイテッドSC／ファン・サポーター投票）

田代琉我（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

▼DF

岡本將成（カターレ富山／ファン・サポーター投票）

田中恵太（FC大阪／ファン・サポーター投票）

山田奈央（徳島ヴォルティス／ファン・サポーター投票）

梅木怜（FC今治／ファン・サポーター投票）

舩木翔（アルビレックス新潟／地域リーグラウンドベストイレブン）

佐藤海宏（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

早川史哉（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

深澤壯太（カターレ富山／Jリーグ推薦）

山本義道（ツエーゲン金沢／Jリーグ推薦）

▼MF

藤原奏哉（アルビレックス新潟／ファン・サポーター投票）

亀田歩夢（カターレ富山／ファン・サポーター投票）

チョン・ウヨン（カターレ富山／ファン・サポーター投票）

森田凜（奈良クラブ／ファン・サポーター投票）

岩尾憲（徳島ヴォルティス／ファン・サポーター投票）

日野翔太（愛媛FC／ファン・サポーター投票）

梶浦勇輝（FC今治／ファン・サポーター投票）

谷本駿介（カターレ富山／地域リーグラウンドベストイレブン）

布施谷翔（カターレ富山／地域リーグラウンドベストイレブン）

奥村仁（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

笠井佳祐（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

シマブク・カズヨシ（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

西谷優希（ツエーゲン金沢／Jリーグ推薦）

児玉駿斗（徳島ヴォルティス／Jリーグ推薦）

上月翔聖（高知ユナイテッドSC／Jリーグ推薦）

▼FW

パトリック（ツエーゲン金沢／ファン・サポーター投票）

田村翔太（奈良クラブ／地域リーグラウンドベストイレブン）

小野裕二（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

若月大和（アルビレックス新潟／Jリーグ推薦）

キム・テウォン（カターレ富山／Jリーグ推薦）

坪井清志郎（カターレ富山／Jリーグ推薦）

宮崎純真（徳島ヴォルティス／Jリーグ推薦）

新谷聖基（高知ユナイテッドSC／Jリーグ推薦）

▼監督・コーチ

監督：船越優蔵（アルビレックス新潟／ファン・サポーター投票）

コーチ：安達亮（カターレ富山／ファン・サポーター投票）

※地域リーグラウンドベストイレブンの地域リーグラウンドベストイレブンのＪ２・Ｊ３ WEST-A MF藤原奏哉（新潟）、DF岡本將成選手、MF亀田歩夢、MFチョン ウヨン選手（いずれも富山）、DF山田奈央（徳島）はファン・サポーター投票選出選手として選出。

◆◼︎J2・J3 WEST-B

▼GK

櫛引政敏（レイラック滋賀FC／ファン・サポーター投票）

泉森涼太（サガン鳥栖／ファン・サポーター投票）

佐藤久弥（FC琉球／ファン・サポーター投票）

茂木秀（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

▼DF

岩下航（ロアッソ熊本／ファン・サポーター投票）

吉田真那斗（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）

黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

下川陽太（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

松本雄真（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC／地域リーグラウンドベストイレブン）

今津佑太（サガン鳥栖／Jリーグ推薦）

青木義孝（鹿児島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）

杉井颯（鹿児島ユナイテッドFC／Jリーグ推薦）

▼MF

矢島慎也（ガイナーレ鳥取／ファン・サポーター投票）

髙橋大悟（ギラヴァンツ北九州／ファン・サポーター投票）

西澤健太（サガン鳥栖／ファン・サポーター投票）

清武弘嗣（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）

嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）

吉尾虹樹（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）

井上怜（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎／地域リーグラウンドベストイレブン）

輪笠祐士（レノファ山口FC／Jリーグ推薦）

藤井皓也（ロアッソ熊本／Jリーグ推薦）

榊原彗悟（大分トリニータ／Jリーグ推薦）

阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎／Jリーグ推薦）

富所悠（FC琉球／Jリーグ推薦）

▼FW

キム・ヒョンウ（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）

土信田悠生（テゲバジャーロ宮崎／ファン・サポーター投票）

河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）

北條真汰（レイラック滋賀FC／Jリーグ推薦）

末永透瑛（レノファ山口FC／Jリーグ推薦）

古川大悟（レノファ山口FC／Jリーグ推薦）

吉原楓人（ギラヴァンツ北九州／Jリーグ推薦）

塩浜遼（サガン鳥栖／Jリーグ推薦）

▼監督・コーチ

監督：村主博正（鹿児島ユナイテッドFC／ファン・サポーター投票）

コーチ：四方田修平（大分トリニータ／ファン・サポーター投票）

※地域リーグラウンドベストイレブンのMF西澤健太（鳥栖）、FW土信田悠生（宮崎）、MF嵯峨理久（鹿児島）はファン・サポーター投票選出選手として選出。