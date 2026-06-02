史上初のワールドカップ出場を決めたウズベキスタン代表メンバー26名発表された。ウズベキスタンサッカー協会（UFA）が発表した。

1946年に創設されたUFA。ソビエト連邦の崩壊に伴い、アジアサッカー連盟（AFC）に1994年に加盟し、1998年のフランス大会からアジア予選に参加。過去6度最終予選まで到達するもこれまで出場は叶わなかった。FIFAワールドカップ2026に向けたアジア予選でも強さを発揮すると、見事に初の出場権を獲得。アンダー世代では近年アジアで結果を残していたウズベキスタンが、遂に世界と戦うこととなる。

2006年のドイツ大会でイタリア代表を優勝に導き、バロンドールも受賞したファビオ・カンナヴァーロ監督は国内合宿を実施していた中、41名のメンバーから26名に絞った。

今回のメンバーには、キャプテンを務めるFWエルドル・ショムロドフ（イスタンブール・バシャクシェヒル）や、成長著しいDFアブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）、司令塔を務めるMFオタベク・シュクロフ（バニーヤース）などの主力が順当に選出されている。一方で、ケガからの復帰を目指していたFWクサイン・ノルチャエフ（ナフバホール）は選外となったが、FWジャロリディン・マシャリポフ（エステグラル）はメンバー入りを果たした。

ウズベキスタン代表は本大会でグループKに入っており、初戦でコロンビア代表、第2戦でポルトガル代表、第3戦でコンゴ民主共和国代表と対戦する。

▼GK

ウトキル・ユスポフ（ナフバホール・ナマンガン）

ボティラリ・エルガシェフ（ネフチ・フェルガナ）

アブドゥヴォヒド・ネマトフ（ナサフ・カルシ）

▼DF

アブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ／イングランド）

アヴァズベク・ウルマサリエフ（FCアルマリク）

ジャホンギル・ウロゾフ（ディナモ・サマルカンド）

ルスタムジョン・アシュルマトフ（エステグラル／イラン）

ウマルベク・エシュムロドフ（ナサフ・カルシ）

アブドゥラ・アブドゥラエフ（ディバFC／UAE）

ファルーク・サイフィエフ（ネフチ・フェルガナ）

コジアクバル・アリジョノフ（パフタコール）

シェルゾド・ナスルラエフ（パフタコール）

ベフルズ・カリモフ（スルホン・テルメズ）

▼MF

シェルゾド・エサノフ（FKブハラ）

ウマラリ・ラクモナリエフ（サバフFK／アゼルバイジャン）

オディルジョン・ハムロベコフ（トラークトゥール／イラン）

アクマル・モズゴヴォイ（パフタコール）

オタベク・シュクロフ（バニーヤース／UAE）

ジャムシド・イスカンデロフ（ネフチ・フェルガナ）

ジャスールベク・ジャロリディノフ（ソグディアナ・ジザフ）

アジズジョン・ガニエフ（アル・バタイヒ／UAE）

アボスベク・ファイズラエフ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）

▼FW

ジャロリディン・マシャリポフ（エステグラル／イラン）

ドストンベク・カムダモフ（パフタコール）

オストン・ウルノフ（ペルセポリス／イラン）

ルスランベク・ジヤノフ（ナフバホール・ナマンガン）

アジズベク・アモノフ（ディナモ・サマルカンド）

シェルゾド・テミロフ（アルビールSC／イラク）

イゴール・セルゲーエフ（ペルセポリス／イラン）

エルドル・ショムロドフ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）