王立オランダサッカー協会（KNVB）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の背番号を発表した。

欧州予選を6勝2分けの無敗で突破し、2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表。過去の最高の成績は準優勝3回と、悲願の優勝を目指す今大会となる。

先月27日に本大会に臨む最終メンバー26名が発表されたが、今回新たに背番号も決定。主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクは「4」、エースのメンフィス・デパイは「10」を付けることに。その他、ライアン・フラーフェンベルフが「8」、コーディ・ガクポが「11」を着用するなど、所属クラブとは異なる番号を背負うことになった。

本大会でグループFに入ったオランダ代表は、グループステージ初戦で現地時間14日に日本代表と対戦。その後は、同20日にスウェーデン代表、同25日にチュニジア代表と対戦する。

発表されたメンバーは以下の通り。



1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

2 ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

3 マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）

4 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

5 ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

7 ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

8 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

9 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

10 メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

11 コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

12 マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）

13 ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）

14 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

16 フース・ティル（PSV）

17 ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）

18 ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）

19 ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）

20 トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

21 フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

22 デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

23 マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

24 クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）

25 ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）

26 クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）