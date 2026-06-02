ポルトガルサッカー連盟（FPF）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨むポルトガル代表メンバー26名の背番号を発表した。
7大会連続9回目のW杯出場となる優勝候補の一角に挙がるポルトガル。本大会ではコロンビア代表、ウズベキスタン代表、コンゴ民主共和国代表と同じグループKに入っている。
ロベルト・マルティネス監督は、史上最多6大会連続出場となるエースのクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）ら27名を発表していた中、GKリカルド・ヴェーリョ（ゲンチレルビルリイ）が外れることとなった。
背番号はC・ロナウドが「7」、ブルーノ・フェルナンデスが「8」、ベルナルド・シウバが「10」などお馴染みの番号となっている。
なお、本大会前にチリ代表、ナイジェリア代表との親善試合を実施。その際も同じ番号を着用することとなる。
▼GK
1 ディオゴ・コスタ（ポルト）
12 ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
22 ルイ・シルヴァ（スポルティング）
▼DF
2 ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
3 ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
4 トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
5 ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
6 マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
13 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
14 ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
20 ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
25 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
8 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10 ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）
15 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
21 ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
23 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
24 サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）
▼FW
7 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
9 ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
11 ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
16 フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
17 ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
18 ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
19 ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）
26 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）