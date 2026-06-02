Jリーグは2日、明治安田Jリーグ百年構想リーグで活躍した選手を表彰する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ 地域リーグラウンドベストイレブン」を発表した。
同賞は、明治安田J1百年構想リーグおよび明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド全6グループから11名ずつ、合計66名を表彰するもの。J1から選出された選手には賞金30万円と記念品、J2・J3から選出された選手には記念品が授与される。
J1のEASTでは、同グループを制した鹿島アントラーズから、FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表に選出されたGK早川友基や、絶対的支柱のFW鈴木優磨ら、最多となる7名が選出。J1のWESTは、最後の最後まで接戦となったこともあってか、最終的に頂点に立ったヴィッセル神戸から選ばれたのは2名のみ。名古屋グランパスから最多となる4名が選ばれ、セレッソ大阪から2名、サンフレッチェ広島から2名、ガンバ大阪から1名が入った。
J2・J3に目を向けると、WEST－Bでは、圧倒的な強さを示したテゲバジャーロ宮崎の選手が8名を占める結果に。EAST－Aでも、首位で同グループを終えたベガルタ仙台から6名が同賞に輝いた。
明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドベストイレブンは下記の通り。
※（）内は（所属クラブ／地域リーグラウンドの出場試合数／同得点数）◆■J1 EASTベストイレブン
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ／17試合／0得点）
▼DF
キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／15試合／1得点）
植田直通（鹿島アントラーズ／18試合／2得点）
室屋成（FC東京／18試合／4得点）
濃野公人（鹿島アントラーズ／17試合／2得点）
▼MF
三竿健斗（鹿島アントラーズ／16試合／1得点）
佐藤龍之介（FC東京／17試合／5得点）
森田晃樹（東京ヴェルディ／18試合／1得点）
▼FW
鈴木優磨（鹿島アントラーズ／18試合／6得点）
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ／18試合／10得点・得点王）
佐藤恵允（FC東京／18試合／5得点）
▼GK
中村航輔（セレッソ大阪／15試合／0得点）
▼DF
藤井陽也（名古屋グランパス／17試合／0得点）
マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸／16試合／2得点）
塩谷司（サンフレッチェ広島／18試合／0得点）
中野就斗（サンフレッチェ広島／18試合／3得点）
▼MF
中山克広（名古屋グランパス／17試合／0得点）
田中駿汰（セレッソ大阪／18試合／4得点）
井手口陽介（ヴィッセル神戸／17試合／1得点）
▼FW
木村勇大（名古屋グランパス／18試合／8得点）
山岸祐也（名古屋グランパス／17試合／10得点・得点王）
デニス・ヒュメット（ガンバ大阪／17試合／8得点）
▼GK
林彰洋（ベガルタ仙台／13試合／0得点）
▼DF
五十嵐聖己（ベガルタ仙台／16試合／3得点）
菅田真啓（ベガルタ仙台／16試合／2得点）
飯泉涼矢（ブラウブリッツ秋田／15試合／0得点）
新保海鈴（横浜FC／17試合／0得点）
▼MF
岩渕弘人（ベガルタ仙台／18試合／6得点）
鎌田大夢（ベガルタ仙台／18試合／0得点）
武田英寿（ベガルタ仙台／18試合／5得点）
アルトゥール・シルバ（湘南ベルマーレ／16試合／2得点）
杉本蓮（SC相模原／17試合／6得点）
▼FW
山田寛人（湘南ベルマーレ／17試合／7得点・得点王）
▼GK
田川知樹（北海道コンサドーレ札幌／17試合／0得点）
▼DF
西野奨太（北海道コンサドーレ札幌／17試合／1得点）
堂鼻起暉（いわきFC／17試合／1得点）
小田逸稀（松本山雅FC／17試合／4得点）
永野修都（藤枝MYFC／16試合／0得点）
▼MF
山中惇希（いわきFC／17試合／5得点）
泉柊椰（RB大宮アルディージャ／18試合／10得点・得点王）
安田虎士朗（ヴァンフォーレ甲府／17試合／1得点）
福田晃斗（FC岐阜／17試合／1得点）
▼FW
カプリーニ（RB大宮アルディージャ／17試合／7得点）
山本桜大（RB大宮アルディージャ／18試合／10得点・得点王）
▼GK
バウマン（アルビレックス新潟／15試合／0得点）
▼DF
舩木翔（アルビレックス新潟／17試合／0得点）
岡本將成（カターレ富山／16試合／1得点）
山田奈央（徳島ヴォルティス／17試合／0得点）
▼MF
藤原奏哉（アルビレックス新潟／18試合／2得点）
亀田歩夢（カターレ富山／17試合／6得点）
谷本駿介（カターレ富山／16試合／2得点）
チョン・ウヨン（カターレ富山／13試合／2得点）
布施谷翔（カターレ富山／16試合／2得点）
▼FW
田村翔太（奈良クラブ／18試合／13得点・得点王）
ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス／16試合／10得点）
▼GK
茂木秀（テゲバジャーロ宮崎／17試合／0得点）
▼DF
黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎／16試合／0得点）
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎／18試合／2得点）
松本雄真（テゲバジャーロ宮崎／17試合／1得点）
山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC／15試合／1得点）
▼MF
西澤健太（サガン鳥栖／16試合／5得点）
井上怜（テゲバジャーロ宮崎／17試合／4得点）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎／17試合／4得点）
渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎／18試合／3得点）
嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC／16試合／2得点）
▼FW
土信田悠生（テゲバジャーロ宮崎／17試合／8得点・得点王）