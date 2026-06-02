Jリーグは2日、明治安田Jリーグ百年構想リーグで活躍した選手を表彰する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ 地域リーグラウンドベストイレブン」を発表した。

同賞は、明治安田J1百年構想リーグおよび明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド全6グループから11名ずつ、合計66名を表彰するもの。J1から選出された選手には賞金30万円と記念品、J2・J3から選出された選手には記念品が授与される。

J1のEASTでは、同グループを制した鹿島アントラーズから、FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表に選出されたGK早川友基や、絶対的支柱のFW鈴木優磨ら、最多となる7名が選出。J1のWESTは、最後の最後まで接戦となったこともあってか、最終的に頂点に立ったヴィッセル神戸から選ばれたのは2名のみ。名古屋グランパスから最多となる4名が選ばれ、セレッソ大阪から2名、サンフレッチェ広島から2名、ガンバ大阪から1名が入った。

J2・J3に目を向けると、WEST－Bでは、圧倒的な強さを示したテゲバジャーロ宮崎の選手が8名を占める結果に。EAST－Aでも、首位で同グループを終えたベガルタ仙台から6名が同賞に輝いた。

明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドベストイレブンは下記の通り。

※（）内は（所属クラブ／地域リーグラウンドの出場試合数／同得点数）

◆■J1 EASTベストイレブン

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ／17試合／0得点）

▼DF

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／15試合／1得点）

植田直通（鹿島アントラーズ／18試合／2得点）

室屋成（FC東京／18試合／4得点）

濃野公人（鹿島アントラーズ／17試合／2得点）

▼MF

三竿健斗（鹿島アントラーズ／16試合／1得点）

佐藤龍之介（FC東京／17試合／5得点）

森田晃樹（東京ヴェルディ／18試合／1得点）

▼FW

鈴木優磨（鹿島アントラーズ／18試合／6得点）

レオ・セアラ（鹿島アントラーズ／18試合／10得点・得点王）

佐藤恵允（FC東京／18試合／5得点）

◆■J1 WESTベストイレブン

▼GK

中村航輔（セレッソ大阪／15試合／0得点）

▼DF

藤井陽也（名古屋グランパス／17試合／0得点）

マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸／16試合／2得点）

塩谷司（サンフレッチェ広島／18試合／0得点）

中野就斗（サンフレッチェ広島／18試合／3得点）

▼MF

中山克広（名古屋グランパス／17試合／0得点）

田中駿汰（セレッソ大阪／18試合／4得点）

井手口陽介（ヴィッセル神戸／17試合／1得点）

▼FW

木村勇大（名古屋グランパス／18試合／8得点）

山岸祐也（名古屋グランパス／17試合／10得点・得点王）

デニス・ヒュメット（ガンバ大阪／17試合／8得点）

◆■J2・J3 EAST－Aベストイレブン

▼GK

林彰洋（ベガルタ仙台／13試合／0得点）

▼DF

五十嵐聖己（ベガルタ仙台／16試合／3得点）

菅田真啓（ベガルタ仙台／16試合／2得点）

飯泉涼矢（ブラウブリッツ秋田／15試合／0得点）

新保海鈴（横浜FC／17試合／0得点）

▼MF

岩渕弘人（ベガルタ仙台／18試合／6得点）

鎌田大夢（ベガルタ仙台／18試合／0得点）

武田英寿（ベガルタ仙台／18試合／5得点）

アルトゥール・シルバ（湘南ベルマーレ／16試合／2得点）

杉本蓮（SC相模原／17試合／6得点）

▼FW

山田寛人（湘南ベルマーレ／17試合／7得点・得点王）

◆■J2・J3 EAST－Bベストイレブン

▼GK

田川知樹（北海道コンサドーレ札幌／17試合／0得点）

▼DF

西野奨太（北海道コンサドーレ札幌／17試合／1得点）

堂鼻起暉（いわきFC／17試合／1得点）

小田逸稀（松本山雅FC／17試合／4得点）

永野修都（藤枝MYFC／16試合／0得点）

▼MF

山中惇希（いわきFC／17試合／5得点）

泉柊椰（RB大宮アルディージャ／18試合／10得点・得点王）

安田虎士朗（ヴァンフォーレ甲府／17試合／1得点）

福田晃斗（FC岐阜／17試合／1得点）

▼FW

カプリーニ（RB大宮アルディージャ／17試合／7得点）

山本桜大（RB大宮アルディージャ／18試合／10得点・得点王）

◆■J2・J3 WEST－Aベストイレブン

▼GK

バウマン（アルビレックス新潟／15試合／0得点）

▼DF

舩木翔（アルビレックス新潟／17試合／0得点）

岡本將成（カターレ富山／16試合／1得点）

山田奈央（徳島ヴォルティス／17試合／0得点）

▼MF

藤原奏哉（アルビレックス新潟／18試合／2得点）

亀田歩夢（カターレ富山／17試合／6得点）

谷本駿介（カターレ富山／16試合／2得点）

チョン・ウヨン（カターレ富山／13試合／2得点）

布施谷翔（カターレ富山／16試合／2得点）

▼FW

田村翔太（奈良クラブ／18試合／13得点・得点王）

ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス／16試合／10得点）

◆■J2・J3 WEST－Bベストイレブン

▼GK

茂木秀（テゲバジャーロ宮崎／17試合／0得点）

▼DF

黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎／16試合／0得点）

下川陽太（テゲバジャーロ宮崎／18試合／2得点）

松本雄真（テゲバジャーロ宮崎／17試合／1得点）

山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC／15試合／1得点）

▼MF

西澤健太（サガン鳥栖／16試合／5得点）

井上怜（テゲバジャーロ宮崎／17試合／4得点）

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎／17試合／4得点）

渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎／18試合／3得点）

嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC／16試合／2得点）

▼FW

土信田悠生（テゲバジャーロ宮崎／17試合／8得点・得点王）

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