毎日のおやつ選びに「ヘルシーさ」と「美味しさ」、そして「社会貢献」を求めるあなたへ。今、都心の一部セブン-イレブンで、環境にも身体にも優しい「KAWAÌINE」のアップサイクル・グラノーラが数量限定で手に入るのをご存知ですか？ この記事を読めば、あなたの新しいおやつ習慣が見つかるはずです。

あなたのおやつが地球を救う？「KAWAÌINE」の魅力に迫る

皆さんは、日々のおやつ選びで「もっとヘルシーなものが食べたいけれど、美味しいものも譲れない！」と感じることはありませんか？ そんな願いを叶え、さらに地球にも優しい選択肢が、このたび都心の一部セブン-イレブンにやってきます。

今回注目するのは、 「KAWAÌINE（かわいいね）」 というブランドが手掛ける「板グラノーラ」。これは、食品廃棄という大きな社会課題に向き合いながら、栄養と美味しさを両立させた、まさに「いいとこ取り」の注目アイテムなんです。

美味しさと環境貢献を両立する「アップサイクル食品」

「KAWAÌINE」の最大の特徴は、 「アップサイクル食品」 であること。これは、本来捨てられてしまいがちな野菜の皮や葉、ジュースを絞った後の残渣といった「食品ロス」になりうる部分を、新しい価値を持つ食品へと生まれ変わらせる取り組みです。

茨城県つくば市にある「ベルファーム」でオーガニックジュースを製造する際に残る野菜の残渣をたっぷりと使用。これにより、豊富な食物繊維やビタミン、ミネラルを無駄なく摂取できるだけでなく、環境負荷の低減にも貢献しています。まさに「おいしい」が「地球に優しい」に繋がる、これからの時代の新しい選択肢と言えるでしょう。

栄養満点なのに驚くほど美味しい「プラントベース」のグラノーラ

さらに、このグラノーラは 「プラントベース」 、つまり植物由来の食材のみで作られています。動物性食材を使わないことで、アレルギーを持つ方やヴィーガンの方も安心して楽しめます。

「植物性だけだと物足りないのでは？」と思う方もいるかもしれませんが、ご心配なく！東京バルの独自のノウハウにより、植物本来のうま味と自然な甘みが最大限に引き出されており、想像を超える美味しさなんです。まるで小さなサラダを食べるような感覚で、罪悪感なく楽しめるおやつ、いかがでしょうか？

セブン-イレブンで手に入る！注目の2フレーバー

2026年6月9日（火）より、東京都・神奈川県の一部のセブン-イレブン店舗で、KAWAÌINEの人気フレーバー2種類が数量限定で販売されます。忙しい毎日を送る私たちにとって、コンビニで手軽にサスティナブルな商品が手に入るのは嬉しい限りですよね。

【THIS IS SALAD】ケールとフルーツの板グラノーラ

栄養豊富な「葉野菜の王様」ケールは、スムージーなどで健康志向の方にはお馴染みですが、調理に手間がかかりがちですよね。この板グラノーラなら、そんなケールの栄養を手軽に摂取できます。フルーツとの組み合わせで、ケール特有の苦みを感じさせない、親しみやすい味わいに仕上がっているとのこと。食物繊維やビタミン、ミネラルがたっぷり摂れるので、ちょっとした小腹が空いたときや、朝食のプラスαにもぴったりです。

【THIS IS SALAD】にんじんの板グラノーラ フルーツ

にんじん本来の自然な甘みに、フルーツの甘みが加わり、心地よいハーモニーを奏でます。なんだか気分が上がらない…そんな日のスイッチを入れるお手伝いをしてくれるような、元気をもらえるフレーバーです。彩りも鮮やかなので、デスクワークの合間のリフレッシュにも良さそうですね。

開発元の想い：「東京バル」が描く食の未来

この素晴らしいブランド「KAWAÌINE」を手掛けているのは、茨城県つくば市に本社を置く株式会社東京バルです。彼らは単に美味しい食品を作るだけでなく、食に関する社会課題、特に食品加工における大量廃棄や温暖化ガス排出といった問題に真摯に取り組んでいます。

共同創業者である筒井玲子氏のパーソナルなストーリーは、私たちが手にする一つ一つの商品に込められた深い愛情と社会貢献への強い意志を感じさせます。ダウン症の長女さんのために、「少量の食事からでもたくさんの栄養が摂れるように」という切実な願いから、最も栄養価の高い野菜の皮や葉を工夫して食べさせていたそうです。この経験が、「捨てられがちな野菜の良い部分を美味しく、新しい形で届けたい」という「KAWAÌINE」の誕生に繋がっています。

東京バルは、「新素材加工開発LAB」を拠点に、アップサイクルとプラントベースの可能性を追求し、世界に向けて発信しています。

手軽に試せる！気になる価格と購入情報

コンビニエンスストアでの展開に合わせて、今回の商品は通常より小さめの40gサイズ。価格は小売希望価格298円（税込） と、手軽に試せる設定になっています。

この内容で298円は、環境貢献と自身の健康の両方に投資できると考えれば、かなりコストパフォーマンスが高いのではないでしょうか。

まとめ：美味しく賢く、サスティナブルな毎日を

2026年6月9日（火）より東京都・神奈川県のセブン-イレブン一部店舗数量限定のため、商品がなくなり次第販売終了となります。また、一部取り扱いのない店舗もありますのでご注意ください。

環境に配慮し、身体に優しく、そして何より美味しい。「KAWAÌINE」の板グラノーラは、現代社会が求める要素をすべて兼ね備えた、まさに 「未来のおやつ」 と言えるでしょう。

2026年6月9日（火）からは、都心の一部セブン-イレブンで手軽に体験できます。数量限定とのことなので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。この機会に、美味しく楽しく、サスティナブルなライフスタイルを始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。