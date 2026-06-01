金運を味方につけたいあなたへ──6月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、6月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 射手座

あなただけでがんばるときから卒業。信頼できる人とのつながりが未来を変えていきます。対人関係が活発になるのは朗報。ですが、その分契約や大きなお金のやり取りが発生しやすい暗示。大事な決断は慎重に。どうしてもアクションをおこしたいときは、20日頃までに。

★ラッキーアクション

・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「理想のパートナーシップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ペアグラス

★幸運を引き寄せるヒント

ウマい儲け話には注意して。

第11位 魚座

家族へのプレゼントや、住環境を整えるための出費が増えそう。心地よさへの投資は生活の質も上がり〇。ですが、なんとなくのネットショッピングはNG。感覚だけで判断せず、現実的な視点も大事に。もし疲れてしまったら、まず“心が安心する時間”を優先してみて。

★ラッキーアクション

・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「調和と安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・観葉植物

★幸運を引き寄せるヒント

部屋の模様替えをする。

第10位 牡羊座

思いっきりのよいあなた。ですが、今月は、地道な管理と現状維持が最大の防御となるでしょう。現実的なマネープランの引き締めが求められるとき。発逆転を狙うより、身近な固定費の見直しや通帳の整理など、足元を固めることで後半からの追い風を活かせる模様。

★ラッキーアクション

・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい資格やスキルの習得」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・新しい文房具

★幸運を引き寄せるヒント

気になっていた本を読む

第9位 天秤座

引き立て運アリ。人脈への投資が、この先金脈へと変わっていく暗示があります。ただし、見栄からくる出費は禁物です。特に後半は、仕事運の上昇に伴いお付き合いが増えそう。素晴らしい仲間との出会いなど「未来への投資」としての支出はとても有意義なものに。

★ラッキーアクション

・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「視野を広げる挑戦」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・洋書

★幸運を引き寄せるヒント

「ここではないどこか」へ思いを馳せる。