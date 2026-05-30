ソフトバンク、柳田・正木の活躍で4-2リード

広島が1回、3回にそれぞれ1点ずつ先制するも、ソフトバンクは2回、3回で同点に追いつき、6回裏に柳田のソロホームランと正木のタイムリーで2点を追加し、4-2と逆転。坂倉の2打点も及ばず、ソフトバンクがリードを広げている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(指)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(左)柳田　悠岐 6(捕)山本　祐大 7(右)山本　恵大 8(二)牧原　大成 9(遊)庄子　雄大 10(投)前田　純

広島: 1(中)名原　典彦 2(三)小園　海斗 3(二)菊池　涼介 4(一)坂倉　将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(指)前川　誠太 7(捕)持丸　泰輝 8(右)辰見　鴻之介 9(遊)矢野　雅哉 10(投)森下　暢仁

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10