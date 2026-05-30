ソフトバンク、柳田・正木の活躍で4-2リード
広島が1回、3回にそれぞれ1点ずつ先制するも、ソフトバンクは2回、3回で同点に追いつき、6回裏に柳田のソロホームランと正木のタイムリーで2点を追加し、4-2と逆転。坂倉の2打点も及ばず、ソフトバンクがリードを広げている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(指)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(左)柳田 悠岐 6(捕)山本 祐大 7(右)山本 恵大 8(二)牧原 大成 9(遊)庄子 雄大 10(投)前田 純
広島: 1(中)名原 典彦 2(三)小園 海斗 3(二)菊池 涼介 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(指)前川 誠太 7(捕)持丸 泰輝 8(右)辰見 鴻之介 9(遊)矢野 雅哉 10(投)森下 暢仁
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「広島カープ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
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|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|50
|29
|20
|1
|.592
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|1
|阪神
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|3
|巨人
|50
|26
|24
|0
|.520
|3
|4
|DeNA
|50
|22
|26
|2
|.458
|6
|5
|広島
|48
|18
|28
|2
|.391
|9
|6
|中日
|50
|19
|30
|1
|.388
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|52
|30
|20
|2
|.600
|-
|2
|オリックス
|50
|28
|22
|0
|.560
|2
|3
|ソフトバンク
|49
|26
|23
|0
|.531
|3
|4
|日本ハム
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|50
|24
|26
|0
|.480
|6
|6
|楽天
|50
|19
|30
|1
|.388
|10