「ヘルシーな食事って、味気ない…」そんな風に諦めていませんか？私もそうでした。でも、ゼンブブレッドの「ふんわり」感と、ゼンブヌードルの「もっちり」食感は、私の常識を覆しました！この記事を読めば、我慢しない新しい食生活が始まる秘密がわかります。驚きのおいしさで、あなたもきっと「これ、本当にヘルシーなの！？」と叫びたくなるはず！

ヘルシーの概念を覆す！ZENBブレッド＆ヌードルの衝撃

健康的な食生活を意識する皆さん、「ヘルシーな食品って、どうしても味が物足りない」「我慢して食べるもの」――私も長年、そんな固定観念にとらわれていました。

しかし、今回ご紹介する「ZENBブレッド」と「ZENBヌードル」は、その常識を根底から覆す可能性を秘めています。「え、これ本当にヘルシーなの！？」と思わず声に出してしまうほどの「ふんわり」「もちもち」食感と、食欲をそそるおいしさ。2026年5月29日より関東・関西エリアで放映開始される新しいTVCMが、まさにその驚きを表現しています。

「おいしいから食べたい」ZENBが目指す新しい食体験

ZENBが今回のTVCMで伝えたいのは、「ヘルシーだから」ではなく、「ただ、おいしいから食べたくなる」という新しい食体験。黄えんどう豆をまるごと使ったこれらの商品は、機能性だけでなく、純粋な「おいしさ」で私たちを魅了しようとしています。

私もこのコンセプトを聞いた時、「本当にそんなことができるの？」と半信半疑でした。しかし、CM監督の松岡芳佳さんが「ヘルシーであること以前に、『もっちり感』『ふんわり感』とその『美味しさ』に本当に驚きました」と語るように、実際に体験した人たちが口を揃えてそのおいしさに感動しているのです。

ふわふわの奇跡！小麦不使用の「ZENBブレッド」

想像してみてください。在宅ワークの合間に、トースターでこんがり焼いたパンを頬張る瞬間を。口に入れた途端、「ん！？ちょっと待って…これ、ほんとにヘルシーなやつ！？」と驚くCMの主人公の気持ち、私には手に取るように分かります。

ZENBブレッドは、なんと小麦も米粉も使わない“第3のパン”なんです。黄えんどう豆をベースに作られており、ふんわりとした食感と素材本来の優しい甘みが特徴。「グルテンフリー」はもちろん、1袋190kcal以下で糖質をコントロールできる上に、食物繊維や鉄分、ビタミンB1、そして植物性たんぱく質がたっぷり。ダイエット中や腸活中の方には、まさに理想的な栄養補給源と言えるでしょう。

私が特に感心したのは、そのフレーバーの豊富さです。「ふわもちロール」といった定番に加え、「くるみ＆レーズン」「カカオ」「3種の雑穀」「紅茶＆オレンジ」「きなこあん」「金時豆」「黒ごまあん」と、全8種類ものラインナップがあります。これなら毎日飽きずに楽しめますし、気分に合わせて選べるのが嬉しいですよね。ヘルシーなのに選択肢がこんなにあるなんて、もはや贅沢としか言いようがありません。

もちもち食感がたまらない！糖質オフの「ZENBヌードル」

「体に気を遣いたいけど、ストイックな食生活は苦手…」そんな風に感じている方は、きっと少なくないはず。私もその一人です。そんな私たちの救世主となるのが、ZENBヌードルかもしれません。CMでは、主人公が自宅で作ったパスタを一口食べ、「ん！？これでヘルシーはウソでしょ」とその“もちもち”食感に驚くシーンが描かれています。

このヌードルも、黄えんどう豆をうす皮までまるごと100%使って作られています。最大の特徴は、いつものパスタより糖質40%オフという驚きのヘルシーさ。加えて、食物繊維や植物性たんぱく質が豊富で、まさにいいことづくめ。パスタだけでなく、ラーメンや焼きそばなど、様々な料理にアレンジできる汎用性の高さも魅力です。これなら、我慢することなく、毎日おいしくヘルシーな主食を楽しめます。

開発者もキャストも「嘘じゃない」と大絶賛！

今回のCM制作に携わった方々のコメントも、ZENB商品の「おいしさ」への自信を裏付けています。

監督・松岡芳佳さんのコメント

「撮影前に実際に食べてみた時に、ヘルシーであること以前に、『もっちり感』『ふんわり感』とその『美味しさ』に本当に驚きました。その自分の感じたままのリアルな驚きをそのままCMにするべきだと思い、あえて作られすぎていない空間や食べ姿を映像に映すことを意識して優杏さんにお願いしました。『ヘルシーなのに美味しい』ではなく『美味しくて実はヘルシー』という固定概念を崩す大きな差を是非感じていただきたいです。嘘ではなく、撮影が終わってから毎日食べています。」

キャスト・優杏さんのコメント

「ゼンブヌードルはプライベートでいただいたことがあり、その美味しさを知っておりましたが、ゼンブブレッドをいただくのは初めてだったため、どんな味がするんだろう？とドキドキでした。いざ食べてみると、本当にふわふわした食感でとてもおいしく、これがえんどう豆からできているのか…！？と感動さえ覚えました。何カットも撮影するので結構な量のヌードル・ブレッドを食べるのですが、おいしすぎて全部食べきってしまいました（笑）！ ぜひ一度、皆さんにも食べていただきたいです！」

監督が「嘘ではなく、毎日食べている」とまで言い切るほどのリアルな感動、そして優杏さんが撮影中に「全部食べきってしまった」というエピソード。これほど正直で説得力のある感想は、なかなか聞けるものではありません。この言葉を聞いて、私自身も「早く食べてみたい！」と強く感じました。

「食べる」のぜんぶを、あたらしく。ZENBが目指すウェルビーイングな未来

ZENBは、ミツカングループの一員として、「野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する」という壮大なミッションを掲げています。

動物性原料不使用、可能な限り添加物も使わない。素材そのものの味と栄養を最大限に活かすことで、私たち消費者だけでなく、地球環境にも優しい食の選択肢を提供しているのです。ZENBブレッドやヌードル以外にも、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」など、様々な商品を展開しており、その哲学は一貫しています。

単なる「健康食品」ではなく、食を通して持続可能な社会に貢献しようとするZENBの姿勢は、これからの時代に求められる企業のあり方そのものだと、私は感じています。

あなたも「おいしいヘルシー」を体験してみませんか？

「ヘルシーは、ここまで来た。」――このキャッチコピーは、決して大げさではありません。ZENBブレッドとZENBヌードルは、あなたの食卓に「おいしさ」と「健康」、そして「驚き」をもたらしてくれるはずです。

「本当にヘルシーなの？」という疑念は、一口食べれば確信に変わるでしょう。ぜひ、この新しい食体験をあなた自身で味わってみてください。

おいしさを我慢しない、新しいヘルシーライフをZENBで始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。