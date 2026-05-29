オリックス vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 中日
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：直近の対戦データなし
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|1
|阪神
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|3
|巨人
|49
|25
|24
|0
|.510
|3
|4
|DeNA
|49
|22
|25
|2
|.468
|5
|5
|広島
|47
|18
|27
|2
|.400
|8
|6
|中日
|49
|18
|30
|1
|.375
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|51
|29
|20
|2
|.592
|-
|2
|オリックス
|49
|28
|21
|0
|.571
|1
|3
|ソフトバンク
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|日本ハム
|52
|26
|26
|0
|.500
|4
|5
|ロッテ
|49
|24
|25
|0
|.490
|5
|6
|楽天
|49
|19
|29
|1
|.396
|9