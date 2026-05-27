「チャンスは十分ある」村上宗隆、MLB新人記録更新の20号なるか！？　米紙…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、27日（日本時間28日）に行われるミネソタ・ツインズ戦に出場する。ホームランのMLB新人最速ペース記録更新まであと一本。6月を迎える前に、まだ5試合残っており、実現の可能性は十分あると米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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村上は前日、ツインズ戦で今季19本目のホームランを放ち、アーロン・ジャッジ外野手（ニューヨーク・ヤンキース）との差を2本に広げている。











代わりにヨルダン・アルバレス外野手（ヒューストン・アストロズ）がテキサス・レンジャーズ戦で2つホームランを放ち、合計18本塁打で2位に浮上した。



村上は2試合連続のホームランによって、6月までのMLB新人最多ホームラン記録で、ピート・アロンソ内野手とマーク・マグワイア氏に並んでいる。



それを踏まえ、同紙は「記録更新のチャンスは十分にある。



ホワイトソックスは5月中にあと5試合を残している。



今季ここまでの村上の打撃内容を考えれば、今後数日でさらに一本、もしかすると水曜日にも本塁打を放っても不思議ではない。



村上がホワイトソックスにもたらした好影響は、いくら強調してもし過ぎることはない。



これまでに54試合に出場し、打率.234、出塁率.370、長打率.547、OPS.917という成績を残している。



さらに、ア・リーグ最多の19本塁打を放ち、39打点も記録している。



彼が昨オフにメジャーリーグ行きを目指した際、彼を獲得できる球団はリーグ中に数多くあった。



しかし、他球団は考えすぎてしまった。



今や彼はスター選手であり、ホワイトソックスにとっては彼を打線の中軸に据えることができて幸運だろう」と伝えている。



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