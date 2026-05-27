巨人、ソフトバンクに4点リード

巨人が3回裏に集中打で5得点。ソフトバンクは3回表に1点を返したが、その後追加点なく、6回終了時点で5-1と巨人がリード。巨人のT・キャベッジは2打点、大城、丸もそれぞれ1打点を挙げた。

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