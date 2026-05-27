広島、ロッテに2点リードで後半戦へ

2回、3回と広島が着実に加点しリードを広げた。6回表にロッテ山口がソロ本塁打で1点を返したが、直後の6回裏に広島が名原の適時打で突き放した。持丸のソロ本塁打も広島の勝利を後押ししている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「広島カープ」のニュースまとめ

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ