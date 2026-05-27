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OUT
1番 西川 龍馬 センターフライ 3アウト
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9番 曽谷 龍平 見逃し三振 2アウト
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オ3-1Ｄ
8番 来田 涼斗 ライトツーベースヒット オリックス得点！ オ 3-1 Ｄ ランナー：2、3塁
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7番 若月 健矢 空振り三振 1アウト
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6番 野口 智哉 レフトヒット ランナー：1、2塁
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5番 山中 稜真 フォアボール ランナー：1塁
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5番 井上 朋也 センターフライ 3アウト
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4番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1、2塁
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3番 度会 隆輝 空振り三振 2アウト
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2番 Ｃ・ヒュンメル センターヒット ランナー：1塁
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1番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト
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4番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 3アウト
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3番 宗 佑磨 セカンドライナー 2アウト
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2番 渡部 遼人 空振り三振 1アウト
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9番 篠木 健太郎 見逃し三振 3アウト
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8番 松尾 汐恩 ライトヒット ランナー：1塁
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1塁ランナー石上 泰輝 盗塁失敗 2アウト
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7番 石上 泰輝 レフトヒット ランナー：1塁
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6番 成瀬 脩人 空振り三振 1アウト
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1番 西川 龍馬 サードフライ 3アウト
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9番 曽谷 龍平 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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オ2-1Ｄ
8番 来田 涼斗 センター犠牲フライ オリックス得点！ オ 2-1 Ｄ 1アウト ランナー：1塁
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オ1-1Ｄ
7番 若月 健矢 センターヒット オリックス得点！ オ 1-1 Ｄ ランナー：1、3塁
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6番 野口 智哉 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山中 稜真 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 井上 朋也 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
オ0-1Ｄ
2番 Ｃ・ヒュンメル センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ オ 0-1 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
1番 蝦名 達夫 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 紅林 弘太郎 センターフライ 3アウト
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3番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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2番 渡部 遼人 レフトヒット 2アウト
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1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト
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